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日月光集團營運長吳田玉：機器人時代來臨 台灣應廣結善緣

聯合報／ 特派記者簡永祥／檳城即時報導
日月光集團營運長吳田玉表示，台灣應廣結善緣，結合各領域大廠，大啖機器人商機。記者簡永祥／攝影
日月光集團營運長吳田玉表示，台灣應廣結善緣，結合各領域大廠，大啖機器人商機。記者簡永祥／攝影

日月光集團營運長吳田玉今 (17) 日表示，全球半導體產業正迎來 AI 技術的變革，AI 將使機器具備智能，未來世界將進入「機器人的時代」，未來人類與機器的互動將無所不在，半導體市場發展潛力無窮。不過，吳田玉說，台灣過去強項多掌握機器人「大腦」的技術，但其眼、耳、口、鼻、手與關節等部位的感測器等微機電等相關半導體元件，仍掌握在歐美大廠手中，台灣應廣結善緣與大家合作，進一步強化台灣在機器人領域的布局。

吳田玉指出，包括特斯拉執行長馬斯克和輝達執行長黃仁勳等均已提出「機器人的時代」即將來臨，且銷售數量相當觀，這些機器人採用的半導體元件，估計是現有手機、筆電等3C產品的十倍數量，未來源全球半導體產業正迎來 AI技術的變革，AI將使機器具備智能，未來世界將進入「機器人的時代」，未來人類與機器的互動將無所不在，半導體市場發展潛力無窮，SEMI預測2030年全球半導體市場將成長至1兆美元，日月光內部則預估至少到2032年會達到此目標 。

吳田玉看好，機器人將帶來龐大的半導體需求，機器人的「大腦」目前由台灣的 CoWoS 先進封裝技術打造，台灣在先進製程技術上擁有優勢，自然也在台灣進行封裝生產。

吳田玉認為，台灣在機器人的大腦已占據龐大商機，但這類的產品因屬於高單價的產品，儘管台灣掌控全球逾九成以上的供應，受惠卻只有台灣少數廠商。

他強調，機器人還包括眼、耳、口、鼻、手等等五官四肢的技術，仍掌握在歐美大廠如英飛凌 (Infineon)、意法半導體 (STM)、瑞薩 (Renesas) 等歐美日廠商手中，台灣應該廣結善緣，與美國、歐洲與中國等深化合作，發展整合技術，透過系統級封裝 (SiP) 整合 MCU、MEMS 感測器等，進一步將業務擴展至機器人領域。

吳田玉表示，就因為看到未來龐大商機，這也是台積電、日月光和其他台灣持續擴產的原因。但受地緣政治影響，有些廠商不一定要來台灣生產或封裝，此時海外布局就成為關鍵。

他強調，日月光在馬來西亞、菲律賓、日本、南韓及墨西哥廠布局，就是因應客戶分散地緣政治風險的需求，在地緣政治還不構成風險時，海外布局是日月光背負的壓力，如今反成為日月光集團的競爭利基。

他指出，日月光集團擴大馬來西亞及墨西哥布局，即考慮地緣政治將因AI快速發展，區域對立愈來愈激烈所採行的全球布局。馬來西亞新廠已預定明天舉行完工典禮；墨西哥廠面臨關稅的不確定因素，將先觀望一段時間，等明朗化再行動 。

半導體 日月光 機器人

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