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收購英特爾、合資或擴廠？大摩「台積電美國晶圓廠計畫」解析三情境

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

針對近來市場高度關注有關台積電（2330）與英特爾間的各種風風雨雨，摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「台積電美國晶圓廠計畫」報告中，分別針對三種情景進行解析。

首先是台積電投資英特爾美國晶圓廠。事實上，大摩去年曾詢問台積電是否會考慮在美國成立合資企業，台積電的回答是，不會考慮在美國設立合資企業。大摩分析，台積電與日本索尼、德國博世（Bosch）等成立合資企業，原因之一是合資夥伴可以為台積電帶來額外的成熟製程外包訂單，但美國廠卻都是先進製程（4奈米/3奈米），是台積電可以靠本身技術領先地位獲得的訂單。

其次，台積電是否有興趣收購英特爾的部分晶圓廠？台積電的回答是，不感興趣。大摩指出，將其他晶圓廠的製程與台積電的製程保持一致將耗費大量資金，更不用說整合人力資源的挑戰。

第三，持續擴大美國廠。大摩指出，台積電將堅持目前的美國廠擴廠計畫，並將關稅成本轉嫁給美國客戶，因此美國客戶可能會要求更多本土生產，以降低關稅風險。

大摩指出，台積電的累積研發努力打造代工專業技術，十年來研發費用高達370億美元，因此在領先優勢中取得高市占率。關於美國晶圓廠擴建的決策，將由客戶需求及股東價值驅動，而不是援助美國晶圓代工同業英特爾。

大摩持續看多台積電，基於技術領先地位、人工智慧（AI）的長期成長前景及股價仍便宜。不過，在台積電、美國及台灣政府進一步澄清之前，不排除關稅及美國合資議題仍將影響股價。

台積電 晶圓廠 美國

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