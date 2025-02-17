台積電反彈台股收漲 新台幣連3升收32.695元

市場仍觀望川普有無更明確的對等關稅措施，不過眼看俄烏戰爭可望劃下句點，美元一路走弱，台股則因台積電領軍上漲，強勢收高，今天股匯市同步走揚，新台幣兌美元收盤收32.695元，升7.5分，匯價連3紅，台北及元太外匯市場總成交金額13.915億美元。

美國總統川普點名台灣搶走美國的晶片生意，市場緊盯台積電因應方案，以及對金融市場的影響。

川普上週動作頻頻，施壓台積電意味濃厚，投資人憂心忡忡，台股一度下挫。不過台積電美國存託憑證（ADR）14日上漲逾1%，台積電今天股價止跌回升，台股開高走高，指數終場收在23505.33點，上漲352.72點，站上所有均線。

外匯交易員表示，市場仍高度關注川普對等關稅措施，但畢竟沒有新的訊息出現，加上台積電股價走揚，熱錢回流之下，帶動新台幣匯價跟著走高。

外匯交易員補充，俄羅斯及烏克蘭擬和談，僵持近3年的俄烏戰爭終於露出和平曙光，美元應聲走弱，亞幣順勢反彈，助攻新台幣回升。

新台幣兌美元今天以32.72元開盤後，迅速突破32.7元，最高升抵32.678元，收盤也站穩32.6元價位，為金蛇年開年以來最佳表現。

央行統計，在避險情緒淡化之下，美元指數今天下跌0.16%。亞幣漲多跌少，人民幣上漲0.15%、新台幣升值0.23%，日圓強勢反彈，狂升0.57%；韓元下跌0.17%。