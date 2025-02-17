【重磅快評】不隨川普起舞 別讓台積淪為台英配的犧牲品

事情的發展令人覺得荒謬，美國從一開始強調要晶片自主，要把晶片製造拉回美國，但近日外國媒體釋出各種訊息要台積電救英特爾，焦點竟轉變成「台英配」。在商場上，這兩家明明是競爭對手，未料美方鴨霸到想直接指揮台積電去幫英特爾？從歷史經驗來看，用政府力量強力干預商業運作，結果都不會成功。

其實，台積電不怕晶片課稅，因為晶片製造是上游，可以將成本轉嫁到終端商品。台積擔心的有兩件事，一是美方若啟動反壟斷調查，萬一台積被判定壟斷，就拿不到補貼，因此台積更不該入股英特爾；其次是技術輸出，被迫輸出最先進的製程及研發。美國政府既然念茲在茲的是掌握晶片來源，甚至一定要改由美國本土製造，最好的方法並不是硬要台積與英特爾合資，而是加快台積電在亞利桑那州自建晶圓廠的進程。

對英特爾來說，與台積電合作也不現實。台積電不可能協助英特爾改善3奈米與18A製程技術，更沒有理由將先進製程轉移到競爭對手的工廠。況且英特爾發展迄今的困境不是台灣造成的，硬要台積電去救也救不起來，「台英配」對任何一方來說都是損人不利己的事情。

理由很簡單，台灣電子業聚落複製不易，加上「高CP值」工程師不僅有高素質還願意奉獻新鮮的肝，而若台積和英特爾1加1不會等於2，更不會大於2。過去美國人看不上晶圓製造，讓台灣有了崛起的機會，而晶片服務的終端產品不也都在美國？美國大型科技公司利用台灣晶片製成的產品，才是真正享有高毛利。業界有人形容得傳神，一直是美國吃肉，台灣喝湯，只是這次湯喝到被吃肉的盯上了，還要叫我們到他家裡做湯給他喝。

無論川普政府是不是真的要逼迫台積去救英特爾，台灣方面對這場與「老大哥」的談判，我們自己要仔細沙盤推演。該政府出面的，例如若美國只針對台積電生產的晶片課稅，涉及兩國關稅合理性，政府必須出面；至於台積自己更了解且能解決的，就不要干涉，相信台積比政府更懂得如何進行商業談判。

尤其川普從頭到尾說的都是政治語言，台灣只須滿足他的政治承諾。在川普第一任時不是就拉了鴻海去威斯康辛州設廠，當時他還稱讚鴻海創辦人郭台銘是他最好的朋友，川普的第二任，誰又是他最好的朋友？台積電已認真在美投資，我方有必要讓美方明白按我方步調去做就是最好的，硬塞的「台英配」的結果不會好。

若川普政府再三把盟邦逼到牆角，只會把盟友逼向另外一個陣營，也就是中國大陸。台灣政府在談判的時候，未嘗不可讓美方體會到這點，不要任人予取予求。