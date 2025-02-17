快訊

柯爸逝世享耆壽94歲 醫推測「半年無效醫療」是為了等柯文哲出看守所

外資敲進247億 ！竟買超「這檔」逾4萬張 還大買台積電、鴻海

認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】不隨川普起舞 別讓台積淪為台英配的犧牲品

聯合報／ 主筆室
近日外媒體釋出各種訊息要台積電救英特爾，焦點竟轉變成「台英配」。圖為台積電的美國亞利桑那州廠。圖／台積電提供
近日外媒體釋出各種訊息要台積電救英特爾，焦點竟轉變成「台英配」。圖為台積電的美國亞利桑那州廠。圖／台積電提供

事情的發展令人覺得荒謬，美國從一開始強調要晶片自主，要把晶片製造拉回美國，但近日外國媒體釋出各種訊息要台積電英特爾，焦點竟轉變成「台英配」。在商場上，這兩家明明是競爭對手，未料美方鴨霸到想直接指揮台積電去幫英特爾？從歷史經驗來看，用政府力量強力干預商業運作，結果都不會成功。

其實，台積電不怕晶片課稅，因為晶片製造是上游，可以將成本轉嫁到終端商品。台積擔心的有兩件事，一是美方若啟動反壟斷調查，萬一台積被判定壟斷，就拿不到補貼，因此台積更不該入股英特爾；其次是技術輸出，被迫輸出最先進的製程及研發。美國政府既然念茲在茲的是掌握晶片來源，甚至一定要改由美國本土製造，最好的方法並不是硬要台積與英特爾合資，而是加快台積電在亞利桑那州自建晶圓廠的進程。

對英特爾來說，與台積電合作也不現實。台積電不可能協助英特爾改善3奈米與18A製程技術，更沒有理由將先進製程轉移到競爭對手的工廠。況且英特爾發展迄今的困境不是台灣造成的，硬要台積電去救也救不起來，「台英配」對任何一方來說都是損人不利己的事情。

理由很簡單，台灣電子業聚落複製不易，加上「高CP值」工程師不僅有高素質還願意奉獻新鮮的肝，而若台積和英特爾1加1不會等於2，更不會大於2。過去美國人看不上晶圓製造，讓台灣有了崛起的機會，而晶片服務的終端產品不也都在美國？美國大型科技公司利用台灣晶片製成的產品，才是真正享有高毛利。業界有人形容得傳神，一直是美國吃肉，台灣喝湯，只是這次湯喝到被吃肉的盯上了，還要叫我們到他家裡做湯給他喝。

無論川普政府是不是真的要逼迫台積去救英特爾，台灣方面對這場與「老大哥」的談判，我們自己要仔細沙盤推演。該政府出面的，例如若美國只針對台積電生產的晶片課稅，涉及兩國關稅合理性，政府必須出面；至於台積自己更了解且能解決的，就不要干涉，相信台積比政府更懂得如何進行商業談判。

尤其川普從頭到尾說的都是政治語言，台灣只須滿足他的政治承諾。在川普第一任時不是就拉了鴻海去威斯康辛州設廠，當時他還稱讚鴻海創辦人郭台銘是他最好的朋友，川普的第二任，誰又是他最好的朋友？台積電已認真在美投資，我方有必要讓美方明白按我方步調去做就是最好的，硬塞的「台英配」的結果不會好。

若川普政府再三把盟邦逼到牆角，只會把盟友逼向另外一個陣營，也就是中國大陸。台灣政府在談判的時候，未嘗不可讓美方體會到這點，不要任人予取予求。

台積電 美國 英特爾

延伸閱讀

因應川普關稅 宏碁中國大陸代工筆電在美售價將漲10%

國務院新官網「不支持台獨」文字刪除 不代表川普心意

台積電（2330）技術會外流給英特爾？達人：對長期存股者來說這些都是雜訊

英特爾晶圓廠 台積傳入股二成…也將引進高通、博通等大咖

相關新聞

收購英特爾、合資或擴廠？大摩「台積電美國晶圓廠計畫」解析三情境

針對近來市場高度關注有關台積電（2330）與英特爾間的各種風風雨雨，摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「台積電美國晶圓廠...

【重磅快評】不隨川普起舞 別讓台積淪為台英配的犧牲品

事情的發展令人覺得荒謬，美國從一開始強調要晶片自主，要把晶片製造拉回美國，但近日外國媒體釋出各種訊息要台積電救英特爾，焦...

台半導體產值去年逾5.3兆元創高 台積電帶頭今年再拚高

台灣半導體產值去年逾5.3兆元，創下新高，優於工研院產科國際所機構2024年8月釋出的預期，今年預估再拚高，估年成長16...

AI並非唯一值得關注的技術！瑞士百達：2025年有七大趨勢不能錯過

瑞士百達資產管理指出，2025年有七大趨勢不能錯過，聚焦科技及永續主題。首先是人工智慧（AI）以外的科技。兩年來，AI占...

金馬海纜障礙 中華電信派「微波傳輸」不影響通信

中華電信表示，台馬第二海纜於2025年2月16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對...

台IC產業2024營運成果出爐！「這行業」成長幅度最大

根據WSTS統計，2024年第4季全球半導體市場銷售值達1,709億美元，較上季(24Q3)成長3.0%，較2023年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。