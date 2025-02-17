AI並非唯一值得關注的技術！瑞士百達：2025年有七大趨勢不能錯過

瑞士百達資產管理指出，2025年有七大趨勢不能錯過，聚焦科技及永續主題。首先是人工智慧（AI）以外的科技。兩年來，AI占據各大新聞頭條，但這並非唯一值得關注的科技趨勢。

例如，機器人和自動化技術的進步可以提升效率、產值和安全性，加速各行業的轉型。從自駕車到機器人流程自動化，這些技術正在重塑製造業、醫療保健業和物流業等多個領域。

第二是3D晶片的興起。智慧型手機、電腦、汽車，甚至國家軍防設備都仰賴半導體。全球半導體公司爭先恐後研發更小、更高效的晶片。隨著矽晶圓上的晶片堆疊已逼近物理極限，預期晶片製程將持續從2D封裝轉向3D封裝。晶片設計師開始以三維空間思考，利用混合鍵合（hybrid bonding）技術將小晶片堆疊在一層矽層上。

百達指出，高頻寬記憶體（HBM）是由先進的動態隨機存取記憶體（DRAM）堆疊而成的高效能、低延遲記憶體技術，其一大優勢在於成本控制，因為並非所有的小晶片都需要如此精密的封裝技術，因此可以使用更實惠的製造技術來生產，三星電子便是計畫在2025年推出新型3D晶片的公司之一。

第三是委託開發暨生產服務（CDMO）這個製藥業的新秀。新藥和療程日益複雜，正推動市場對CDMO公司的需求，這些公司提供藥物開發到生產製造的服務。製藥公司透過將部分藥品製造委託給CDMO，不僅分擔風險，還可以加速新療法的推出。

CDMO的價值在於簡化整個產業的研究和製程，且經常在新技術（包括AI）方面引領潮流，在現代醫學中扮演愈來愈重要的角色，包括客製化療程和開發細胞療法。

第四是樹木的創新與再生。木材是世上最古老的原物料之一，正在重新崛起。隨著綠色消費主義興起及電子商務成長，木材成為愈來愈受歡迎的包裝材料，同時也是建築材料的新寵。得益於直交集成板（CLT）等新技術的進步，以及一系列新的環保建築法規，木材在建築項目中扮演重要角色。

此外，木材還是新材料的關鍵原料，例如用於透明可口可樂寶特瓶的木質PET，以及可用於稀釋或替代傳統柴油的生物柴油，可供卡車和汽車使用。愈來愈多的林地資源也被利用於再生能源基礎設施，包括風力發電機和在開放區域安裝的太陽能電池板。許多人也意識到，木材在碳捕捉和儲存的目標中可以發揮更直接的作用，無論是透過碳信用或是生質能碳捕集及封存技術（BECCS）。

第五是解決供電問題。一個更環保的地球需要更多的電力，而且是來自乾淨能源的電力。為了實現這一目標，需要更智慧的電網。國際能源署（IEA）估計，要實現淨零排放目標，需要在未來五年內建設或優化2,500萬公里的電網。

第六是對抗水患。洪水每年造成400億美元的損失，影響數百萬人。在2024年，歐洲經歷了20多年來最嚴重的水患。這不僅僅是氣候變遷的結果，還包括影響範圍更廣泛的極端天氣事件和洪患高發區域的城鎮化，使建設更具韌性的結構和發展更能抵禦自然災害的環境變得至關重要。各城市正投入創建更具韌性的基礎設施，並使用科技來規劃防禦措施，例如使用數位孿生技術模擬潛在的洪水影響。

第七是聰明的營養選擇。食物是我們的燃料，而我們對所攝取的食物愈來愈講究。預計到2030年，市值450億美元的運動營養市場將以每年7.5%的複合年成長率擴展，這主要得益於市場對能提升運動表現、健身效果、運動後恢復以及降低受傷風險的補給品需求強勁。人們對健康的重視也推動了功能性產品的需求，例如添加關鍵維生素和益生菌的食品。此外，GLP-1減肥藥日益普及，創造相關產品商機。