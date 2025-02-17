研調：供應商減產應對供過於求 望推升NAND Flash價格

全球市場研究機構TrendForce 17日最新報告指出，今年第1季NAND Flash市場持續面臨供過於求的挑戰，導致價格持續下滑，供應商面臨虧損困境。TrendForce認為，NAND Flash市場供需結構將有望在下半年顯著改善，包含原廠減產、智慧型手機庫存去化、AI及DeepSeek效應等因素將推升NAND Flash需求，緩解供過於求的局面，預期下半年也將迎來價格回升。

TrendForce表示，自2023年起各家NAND Flash原廠已深刻體認到供給過剩對產業造成的嚴重衝擊，特別是NAND Flash需求年增率自30%大幅下修至10-15%，唯有供應商積極調整生產策略，方能避免價格下行周期持續擴大。

因此，2025年初，各NAND Flash原廠均採取更為堅決的減產措施，縮減全年投產規模，期待有效降低供應位元增長率，此舉有助於快速減輕市場供需失衡的壓力，為價格反彈鋪定基礎。

此外，自2024年第4季起，中國政府持續推出的以舊換新補貼政策有效的刺激智慧型手機銷量，加速NAND Flash庫存去化速度。隨著市場價格跌勢放緩，智慧型手機品牌廠有機會在今年第二季擴大建立低價庫存，帶動需求動能。

TrendForce強調，從AI訂單來看，NVIDIA預計於下半年擴大Blackwell系列產品的出貨，該系列產品將大幅增加enterprise SSD的需求。以及隨著DeepSeek大幅降低AI server建置成本，中小企業將更有能力實現AI落地的策略，從而提升企業競爭力。30TB以上SSD有望在效能及總體擁有成本（TCO）考量下，成為中小企業首選儲存產品，進而推升enterprise SSD的需求。

TrendForce點出，另一方面，NVIDIA在CES展會上推出搭載4TB SSD 的Project Digits，也將加速AI在PC端的普及，並推升PC SSD的容量需求向上成長。AI PC或AI workstation的出現，有助於AI落實於生活中，長期有機會推升PC SSD（client SSD）容量向上成長。

此外，由於DeepSeek大幅降低了算力需求，AI智慧型手機的功能搭載率也有望擴大，加上QLC（四層式儲存）技術逐步滲透手機使用，AI 智慧型手機的儲存需求可能因此成長。