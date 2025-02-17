快訊

不捨姊姊大S！小S二度發文「3字」洩思念 網見這照片全看哭了

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

台半導體產值去年逾5.3兆元創高 台積電帶頭今年再拚高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台灣半導體產值去年逾5.3兆元，創下新高，優於工研院產科國際所機構2024年8月釋出的預期，今年預估再拚高，估年成長16.2%，外界預期主要是晶圓代工龍頭台積電（2330）成長超越產業挹注。美聯社
台灣半導體產值去年逾5.3兆元，創下新高，優於工研院產科國際所機構2024年8月釋出的預期，今年預估再拚高，估年成長16.2%，外界預期主要是晶圓代工龍頭台積電（2330）成長超越產業挹注。美聯社

台灣半導體產值去年逾5.3兆元，創下新高，優於工研院產科國際所機構2024年8月釋出的預期，今年預估再拚高，估年成長16.2%，外界預期主要是晶圓代工龍頭台積電（2330）成長超越產業挹注。

台灣半導體產業協會（TSIA）去年8月14日發布新聞稿並引用工研院產科國際所數據，當時二度上修台灣半導體產值年增20.6%，產值估逾5.2兆元，估計達5兆2,369億元，將創歷史新高，年增幅度並有望超越全年平均年增16%。

而今日工研院產科國際所最新數據顯示，2024年台灣半導體業產值首度突破新台幣5兆元關卡，達5兆3,151億元，增加22.4%，較去年8月提出的數據高。

展望2025年，該機構預期，2025年台灣半導體業產值可望達6兆1,785億元，將增加16.2%，其中IC製造業產值年增幅度最大，估將首度突破4兆元關卡，達4兆827億元，增加19.4%，持續為台灣半導體業產值成長的主要動能，IC製造業產值若細分，晶圓代工產值估年增20.1%居冠。外界預期主要是晶圓代工龍頭台積電帶動。

半導體 晶圓代工

延伸閱讀

診所月薪45K…26歲女猶豫跳槽台積電 網先打預防針：不是人人待得住

英特爾晶圓廠 台積傳入股二成…也將引進高通、博通等大咖

川普加壓…業界：走過37年風雨 台積電是鐵打的

美國力挺英特爾整軍 力旺、智原等受惠

相關新聞

台半導體產值去年逾5.3兆元創高 台積電帶頭今年再拚高

台灣半導體產值去年逾5.3兆元，創下新高，優於工研院產科國際所機構2024年8月釋出的預期，今年預估再拚高，估年成長16...

AI並非唯一值得關注的技術！瑞士百達：2025年有七大趨勢不能錯過

瑞士百達資產管理指出，2025年有七大趨勢不能錯過，聚焦科技及永續主題。首先是人工智慧（AI）以外的科技。兩年來，AI占...

【重磅快評】不隨川普起舞 別讓台積淪為台英配的犧牲品

事情的發展令人覺得荒謬，美國從一開始強調要晶片自主，要把晶片製造拉回美國，但近日外國媒體釋出各種訊息要台積電救英特爾，焦...

金馬海纜障礙 中華電信派「微波傳輸」不影響通信

中華電信表示，台馬第二海纜於2025年2月16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對...

台IC產業2024營運成果出爐！「這行業」成長幅度最大

根據WSTS統計，2024年第4季全球半導體市場銷售值達1,709億美元，較上季(24Q3)成長3.0%，較2023年同...

寵粉！微星春季健檢3月開跑、持筆電前往 皆可免費維修

電競筆電龍頭微星（2377）17日宣布，將於3月1日舉行「2025春季健檢」，即日起開放線上來店預約！活動期間為3月1日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。