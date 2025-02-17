Whoscall發2024報告 簡訊詐騙仍是最大宗
信賴科技服務商GOGOLOOK-創（6902）旗下防詐App服務Whoscall發布 《2024 年度報告》，發現2024年全球詐騙情勢自2021年疫情後，再創新高峰，其中台灣簡訊詐騙占九成，以貸款詐騙居首；個資外洩風險升溫，台灣電話號碼外洩率達62.4%，位居亞洲第二，涵蓋電話、簡訊、惡意連結等形式。
全球詐騙在2021年疫情期間達到歷史高峰，但各國政府加強打擊、業者合作防詐，以及民眾防詐意識提升，詐騙總量連續兩年下降。但2024年詐騙攻擊在全球詐騙產業鏈與生成式AI的催化下再度劇增。根據Whoscall的最新數據，2024年Whoscall為全球用戶辨識56億次陌生來電與簡訊，其中詐騙辨識量高達5.4億，包含8,725 萬通疑似詐騙電話 以及4.5億封疑似詐騙簡訊。
Whoscall指出，詐騙集團逐漸轉向線上操作、成本低但利潤更高的網路詐騙，以數位技術進行大規模詐騙。面對詐騙模式的快速變化，Whoscall強調，政府、企業與消費者需持續提升防詐警覺，共同打擊數位詐騙犯罪，並透過跨界合作、技術創新與數據資料庫整合，強化詐騙識別能力以及防詐工具應用普及化。
Whoscall觀察，2024年台灣詐騙查詢辨識量來到4,000萬次，其中九成都是簡訊詐騙，顯示詐騙集團仍仰賴簡訊作為主要詐騙管道。常見的簡訊詐騙類型中貸款詐騙占比高達八成，交友詐騙則為第二大類型，以及冒名政府機關或企業的繳費詐騙與包裹詐騙亦名列前茅。
Whoscall 2024年推出「個資外洩檢查」新功能，提供用戶透過「電話號碼」以及「電子郵件地址（Email）」查詢個人個資外洩的歷史紀錄。根據台灣用戶的使用暨查詢結果，反映出個資外洩的問題，其中回顧 2024的重大個資外洩事件，與訂房平台相關的資料外洩尤為嚴重，影響範圍涵蓋用戶姓名、電話號碼、電子郵件地址，以及入住日期、房型、付款細節等敏感資訊。根據Whoscall調查，台灣的電話號碼外洩率高達62.4%，在亞洲僅次於馬來西亞（72.5%），根據我國戶政司統計，20歲至65 歲人口約1,600萬人為推估，估計恐有近千萬台灣民眾曾遭遇個資外洩，成為詐騙集團鎖定的潛在目標。
進一步分析各國電話號碼以外的個資外洩種類，台灣、泰國、日本與菲律賓的高頻外洩項目皆為Email，馬來西亞的姓名外洩率最高。帳號密碼、住家地址也是亞洲各國普遍高風險的外洩項目，民眾應提高警覺，定期更換密碼、審慎處理個人資訊，以降低資安風險。
根據 Whoscall觀察，多數數位詐騙手法都透過「連結」引導受害者進入假通訊帳號或一頁式詐騙網站。Whoscall 分析整體詐騙連結的類型，投資詐騙占比高達10%。
網路釣魚攻擊也是最常見的詐騙手法之一，詐騙集團偽裝成企業或政府機構製作逼真的網站，要求用戶輸入個資、銀行帳號或會員登入資訊，甚至誘導下載惡意應用程式，讓受害者的行動裝置遭受病毒感染，進而竊取敏感資料。
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