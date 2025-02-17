卡位企業 研發替代役新增二場說明會24、26日登場

1111人力銀行17日指出，AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，許多科技大廠透過研發替代役制度提前預約人才，包括半導體、資訊業、電子業、金融業、研究機構等每年提供相應名額，讓初入社會的新鮮人有了銜接就業的保障，對於留住台灣高階研發人才也發揮了關鍵作用；而研發替代役自民國97年實施以來，今年正式邁入第17年。

為了使114年度的員額核配流程更加透明，並幫助碩士以上屆齡的役男了解報名及甄選的相關程序，研發替代役專案辦公室舉辦一系列說明會。除了之前的五場說明會外，還將新增二場。新增的說明會分別為：2月24日12:10至13:10，在中央大學學務處會議室（中正圖書館舊圖2F），以及2月26日12:10至13:10，在台北科技大學第六教學大樓B1國際會議廳。說明會將詳細介紹報名、甄選及預備錄用等流程，幫助參與者更清楚了解相關政策與程序。

此外，1111人力銀行也特別設立「1111心理健康充電站」（https://career.1111.com.tw/MentalHealth.aspx ），除了有職場健康、人際互動、職場心裡話等相關文章外，更匯集多位專注職場健康的心理師資訊，提供有需要的人預約諮詢；同時更邀請工商心理學博士呂亮震擔任專欄作家定期更新文章，關心上班族及役男的職場心理健康，盼增留任率。

輔仁大學人工智慧發展中心主任謝邦昌表示，針對役男管理挑戰，輔仁大學人工智慧發展中心建議企業可透過AI 驅動的人才數據分析，優化選才機制，提升人才匹配度，進而降低流動率。透過AI預測模型，企業還能掌握役男適應期的長短，制定個性化培訓計畫，確保人才在短時間內融入團隊、發揮最大效能，進一步提升役男的留任率與職涯發展潛力。

謝邦昌指出，展望未來，隨著AI技術加速變革，研發替代役將持續成為企業搶才策略之一，未來輔仁大學人工智慧發展中心將與1111人力銀行深化合作，探索研發替代役與AI產業趨勢的融合機會，推動AI、數據科學、機器學習等新興技術崗位的擴展，並透過AI技術強化人才培育與職涯發展機制，確保台灣研發人才的全球競爭力。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，研發替代役自民國97年實施以來，網羅甄選碩博士學歷的役男，83-93年次以後出生者，役期1年6個月，歷經三階段的人才養成過程，為創造產業升級不斷努力，在「素質上」滿足了企業迫切需求，足見晉用研替役男新兵，已是預約頂尖人才的重要管道，在競爭激烈的全球市場，持續厚植台灣研發創新實力。

唯要關注的是，少子化加劇、就業意向的改變以及國際大廠頻頻挖角，也都是目前科技業迫切待解的難題。

有鑑於此，今日發布的「研發替代役意願調查」企業除了申請研發替代役員額之外，擴大徵求系所人才50.3%、推行產學合作43.6%、提供實習機會38.7%，以及跨界徵才28.4%也都是目前用來解決缺工問題的攬才管道。

以人才培育角度而言，有三成企業認為役期三年以上較為理想，而整體理想役期平均為21個月。

台灣科技實力獨步全球，獲得輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳盛讚，更確認將在台灣設立總部，催化了理工系所熱度飆升，根據1111人力銀行調查也發現，科技業偏好晉用的三大學群依序為資工學群50.6%、工程學群49.3%、數理化學群31.2%；另有18.7%企業表示沒有特別偏好的學群。