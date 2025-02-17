群創董事會核定2025年資本支出預算160億元 較去年資本支出約210億元
群創（3481）董事會17日核准2025年資本支出預算共計新台幣160億元，相較去年資本支出約210億元，年減23.8%。
群創今天舉行董事會，決議今年的股東常會將於5月7日舉行。同時，核准今年度資本支出預算160億元。將以營運資金支應，主要用於技術提升、效能改善及運作維持。
群創表示，今年資本支出預算執行、將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。
群創尚未公告去年度財報，累計至去年前三季資本支出為121億元。群創去年底表示，全年資本資出估計落在210億元左右。
群創董事會並決議設置公司治理暨提名委員會，並及委任委員會成員三名包括：群創董事長洪進揚、獨立董事吳志毅與申心蓓。
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