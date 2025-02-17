快訊

遭爆談差40歲忘年戀！與陸籍小三多張親密合照流出 曹興誠火速回嗆

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

全球首發！中光電智能機器人「HVTOL 長航程無人機」將於歐洲亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
全球首發！中光電智能機器人「HVTOL長航程無人機」歐洲亮相。中光電／提供
全球首發！中光電智能機器人「HVTOL長航程無人機」歐洲亮相。中光電／提供

中光電（5371）子公司中光電智能機器人（CiRC），將於全球無人載具與自駕系統產業盛會–XPONENTIAL Europe 2025上，首度公開最新研發的混合動力垂直起降無人機（Hybrid Vertical Take-Off and Landing, HVTOL），展現台灣無人機產業的技術實力與全球競爭力。

全球首發HVTOL無人機 突破VTOL航程與續航極限

中光電智能機器人於這次展會首度公開的HVTOL混合動力垂直起降無人機，具備固定翼及VTOL無人機的靈活起降特性，能支援長航程飛行並兼具以下技術優勢：

1、航程超過300公里，適用於長距離偵查與巡邏任務

2、滯空時間超過180分鐘，確保執行長時間監控作業的穩定性

3、最大起飛重量達27公斤，可適應多元應用場景

4、模組化設計，便於快速組裝與部署，提高任務靈活性

5、AI影像運算技術，可自動識別與鎖定目標，適用於各類偵搜與監視作業

HVTOL無人機突破傳統VTOL在航程與續航力上的限制，為國防巡邏、公共安全、邊境監控、環境監測及商業運輸等高強度應用，提供更高效的解決方案。

深耕國際市場 積極拓展歐洲合作機會

中光電智能機器人擁有豐富的無人機量產與海外輸出經驗，與美國Teledyne FLIR合作的警消應用無人機產品已穩定出貨多年。2024年在美國聖地牙哥XPONENTIAL展覽上，展出自主研發且符合美國《國防授權法案》（NDAA）的無人機–Hummer 2，成功獲得國際市場高度關注。此趟參展XPONENTIAL Europe，中光電智能機器人將積極拓展歐洲市場，並與當地企業、政府機構及國防單位洽談合作，進一步強化台灣無人機在全球供應鏈中的戰略地位。

台灣無人機產業迎來全球機遇

隨著全球無人機市場需求持續增長，尤其是歐美市場對非紅供應鏈（Non-red Supply Chain）的高度重視，台灣無人機產業正迎來前所未有的發展契機。政府亦積極推動「無人機民主供應鏈」，並透過國際展覽及產業交流，協助國內業者拓展全球市場。中光電智能機器人將持續投入自主技術研發與創新，強化市場競爭力，並透過國際合作與市場布局，加速邁向全球無人機領域的領導地位。

「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL Europe 2025）」將於2025年2月18日至20日在德國杜塞道夫展覽中心舉行，邀請各界人士前往中光電智能機器人展位（1A45），體驗全球首發HVTOL無人機的突破與創新。

中光電 機器人 無人機

延伸閱讀

雷虎 攻軍用無人機應用

南投燈會惹民怨…便道受損阻動線 遊客排隊氣炸

每年約8千人考無人機證照 民航局：新制採分階段管理

台灣無人機海外聯盟赴德國參展 爭取國際訂單

相關新聞

金馬海纜障礙 中華電信派「微波傳輸」不影響通信

中華電信表示，台馬第二海纜於2025年2月16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對...

台IC產業2024營運成果出爐！「這行業」成長幅度最大

根據WSTS統計，2024年第4季全球半導體市場銷售值達1,709億美元，較上季(24Q3)成長3.0%，較2023年同...

寵粉！微星春季健檢3月開跑、持筆電前往 皆可免費維修

電競筆電龍頭微星（2377）17日宣布，將於3月1日舉行「2025春季健檢」，即日起開放線上來店預約！活動期間為3月1日...

新官上任！SAP 派 Simon Davies 為全新的「亞太區總裁」

軟體供應商思愛普（SAP） 17日宣布，團隊將派Simon Davies出任亞太地區，擔任新設立的「亞太區總裁」一職，並...

NAND Flash 供過於求！首季價格「跌跌不休」最快 H2緩解

據市場研究機構集邦（TrendForce）調查顯示，今年第1季NAND Flash市場持續面臨供過於求的挑戰，導致價格持...

8成晉用研替役男 6成認定表現及格、24%企業盛讚高評價

AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，許多科技大廠透過研發替代役制度提前預約人才，包括半導體、資訊業、電子業、金融業、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。