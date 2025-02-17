全球首發！中光電智能機器人「HVTOL 長航程無人機」將於歐洲亮相

中光電（5371）子公司中光電智能機器人（CiRC），將於全球無人載具與自駕系統產業盛會–XPONENTIAL Europe 2025上，首度公開最新研發的混合動力垂直起降無人機（Hybrid Vertical Take-Off and Landing, HVTOL），展現台灣無人機產業的技術實力與全球競爭力。

全球首發HVTOL無人機 突破VTOL航程與續航極限

中光電智能機器人於這次展會首度公開的HVTOL混合動力垂直起降無人機，具備固定翼及VTOL無人機的靈活起降特性，能支援長航程飛行並兼具以下技術優勢：

1、航程超過300公里，適用於長距離偵查與巡邏任務

2、滯空時間超過180分鐘，確保執行長時間監控作業的穩定性

3、最大起飛重量達27公斤，可適應多元應用場景

4、模組化設計，便於快速組裝與部署，提高任務靈活性

5、AI影像運算技術，可自動識別與鎖定目標，適用於各類偵搜與監視作業

HVTOL無人機突破傳統VTOL在航程與續航力上的限制，為國防巡邏、公共安全、邊境監控、環境監測及商業運輸等高強度應用，提供更高效的解決方案。

深耕國際市場 積極拓展歐洲合作機會

中光電智能機器人擁有豐富的無人機量產與海外輸出經驗，與美國Teledyne FLIR合作的警消應用無人機產品已穩定出貨多年。2024年在美國聖地牙哥XPONENTIAL展覽上，展出自主研發且符合美國《國防授權法案》（NDAA）的無人機–Hummer 2，成功獲得國際市場高度關注。此趟參展XPONENTIAL Europe，中光電智能機器人將積極拓展歐洲市場，並與當地企業、政府機構及國防單位洽談合作，進一步強化台灣無人機在全球供應鏈中的戰略地位。

台灣無人機產業迎來全球機遇

隨著全球無人機市場需求持續增長，尤其是歐美市場對非紅供應鏈（Non-red Supply Chain）的高度重視，台灣無人機產業正迎來前所未有的發展契機。政府亦積極推動「無人機民主供應鏈」，並透過國際展覽及產業交流，協助國內業者拓展全球市場。中光電智能機器人將持續投入自主技術研發與創新，強化市場競爭力，並透過國際合作與市場布局，加速邁向全球無人機領域的領導地位。

「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL Europe 2025）」將於2025年2月18日至20日在德國杜塞道夫展覽中心舉行，邀請各界人士前往中光電智能機器人展位（1A45），體驗全球首發HVTOL無人機的突破與創新。