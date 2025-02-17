金馬海纜障礙 中華電信派「微波傳輸」不影響通信

中華電信表示，台馬第二海纜於2025年2月16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響。

中華電信董事長簡志誠日前指出，因為風災、天災等因素，導致海纜斷掉影響通訊，除衛星備援外，更全面重新點亮全台山裡及山頂的微波站，以因應天災風險。

簡志誠說明，台灣是海島，面對地震、颱風等天災或者人禍，海纜會斷，路上傳輸也會斷，微波及太空就成為關鍵的網路布局，近年中華電信已經將全台山頭的40至50處微波重新點亮，持續強化各種網路韌性。

中華電信表示，依標準程序動員同仁量測，於當日（2月16日）通報海巡單位調查是否有可疑船隻於障礙點從事作業；中華電信已積極協調國際海纜維修船來台進行台馬第二、三海纜檢修，在海象條件允許下，臺馬三號海纜及臺馬二號海纜，最快可分別於2月底及3月底完成修復，提供馬祖更穩定的通信服務品質。

中華電信強調，對台馬通訊除提供雙海纜通信外，台馬間之微波頻寬已擴充至可全面滿足台馬間之所有通訊頻寬需求（目前微波可提供12.6Gbps，高於馬祖流量高峰約9.5Gbps），另已積極建設台馬第四海纜，預計2026年中完工，更能增加台馬離島之網路韌性與服務品質。