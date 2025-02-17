寵粉！微星春季健檢3月開跑、持筆電前往 皆可免費維修

電競筆電龍頭微星（2377）17日宣布，將於3月1日舉行「2025春季健檢」，即日起開放線上來店預約！活動期間為3月1日至3月31日，只要持MSI筆電、桌機、AIO一體成型電腦、主機板、顯示卡任一款，至MSI服務中心或透過網路預約到府收送，即可免費享健檢服務乙次！本次健檢項目再升級，新增螢幕校色與電池健康度檢測服務，提供更全面的設備保養。

活動服務據點包括MSI直營及授權服務中心，活動期間參加健檢並填寫問卷即可獲得來店禮「Lucky造型杯蓋」乙份，還有機會把全新QD-OLED電競螢幕帶回家！本次活動仍貼心提供來店預約及到府收送服務，省時又便利，消費者不需出門也能輕鬆完成產品健檢。

筆電、桌機、AIO、主機板、顯示卡皆享免費十大健檢

MSI致力於持續提供創新服務及最佳化使用者體驗，受到消費者及客戶一致的喜愛及讚賞。為回饋廣大用戶支持、提供更完善的售後服務，春季健檢活動期間持MSI筆電、桌機、AIO一體成型電腦、主機板、顯示卡任一款至MSI直營或授權服務中心，不限保固內外皆可參加。

本次提供健檢服務除了原有的外觀清潔與風扇清潔、BIOS 更新、硬碟及硬體周邊功能檢測、記憶體掃描、散熱模組保養、加裝記憶體及SSD固態硬碟免安裝費之外，再新增螢幕校色與電池健康度檢測服務等共十大項，依不同類型產品提供專屬健檢服務項目，為微星科技用戶的愛機全力護航。

MSI 2025春季健檢提供十大服務項目

MSI貼心提供免費到府收送服務 參加管道多元又便捷

今年MSI健檢活動仍貼心提供免費到府收送服務，消費者可透過MSI「2025春季健檢」網頁申請到府收送，若有包材需求，還可致電微星客服申請原廠外箱及包材，完善保護愛機運送的安全，讓用戶無任何後顧之憂！此外，至MSI直營服務中心參加活動的消費者，除了可在3/1-3/31直接到店現場參與，也可透過微星會員中心預約系統先行預約時段，省時又方便！

線上來店預約服務自即日起開放受理，歡迎消費者多加利用。MSI提醒消費者，參加健檢前務必先自行備份硬碟資料，以免重要檔案遺失；如選擇到府收送服務，請務必以產品原有包材或其它合適包材妥善包裝。

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