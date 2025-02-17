新官上任！SAP 派 Simon Davies 為全新的「亞太區總裁」
軟體供應商思愛普（SAP） 17日宣布，團隊將派Simon Davies出任亞太地區，擔任新設立的「亞太區總裁」一職，並即日起生效。他將常駐新加坡，全面負責SAP在亞太區的戰略、營運、人才管理、銷售與服務、合作夥伴關係及盈利成長。Paul Marriott在這個職位上任職五年後，預計將返回歐洲與家人團聚。
SAP在澳洲和紐西蘭、大中華地區、印度、日本、韓國和東南亞地區均設有業務據點。作為區域總裁，Simon Davies將領導SAP在亞太區的營運，管理遍佈78個辦公室的31,000多名員工。SAP在亞太區服務的重點客戶包括NEC集團、Coles集團、Wipro、富士通、資生堂、現代汽車、Kia（起亞）、喜馬拉雅、Cochlear和日本航空等眾多領先企業。
Simon Davies在亞太地區的IT產業中擁有25年經驗，專注於IT解決方案的開發、銷售和實施，曾在微軟、Salesforce和甲骨文等全球頂尖的軟體公司任職。此前，他曾擔任Splunk亞太及日本區高級副總裁兼總經理，任職超過三年。此外，他還在多家準備上市的科技公司董事會任職，並是Australian Institute of Company Director（ＭAICD）成員。
SAP 亞太區、歐洲、中東及非洲區及中東歐區首席營收長Manos Raptopoulos表示，我們正邁向嶄新的發展篇章，在我們的使命、人才和生態夥伴的基礎上，以加速推進的雲端和AI創新為成長引擎。Simon將結合他對高速成長、創新驅動的亞洲市場的豐富經驗，以及打造高績效、多元與包容團隊的出色能力帶領團隊。我相信在他的領導下，SAP亞太區將延續Paul任內的強勁發展動力，持續成為推動創新和助力客戶成功的關鍵力量。」
Simon Davies表示：「我對開啟這一新的旅程充滿期待。在亞太及日本地區，許多具有前瞻性的企業正在借助SAP的支持加速轉型。透過在雲端建立堅實的基礎，並充分利用業務數據，企業將進一步探索在AI、數據分析和永續發展等領域中新的成長機遇。」
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 北捷常客優惠縮水！3月1日起7折變85折新規則曝 TPASS 2.0還有額外回饋
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言