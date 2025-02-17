80.3%科技業晉用研發替代役 日月光、凌群電腦都按讚

根據1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心17日共同公布的「企業晉用研發替代役滿意度調查」顯示，有高達80.3%科技業曾經（已經）晉用過研發替代役，員工數200人以上的大型公司晉用意願明顯高於中小型公司。

進一步追問原因則包括：有利公司培育人才（76.7%）、提前預約優秀人才（73.7%）、配合政策（43.7%）以及綁約降低流動率（41.7%）。對於研發替代役男的整體表現，有六成企業給予60分以上的肯定，其中更有23.6%給出80分以上的高評價。

日月光（3711）高雄廠人資處長詹宗穆表示，日月光於今年的人才需求龐大，特別是在製造、研發及AI資訊領域，計畫招聘數千名專業人才。研發替代役對公司發展至關重要，自2008年起已任用超過800位，許多人成為公司主管，甚至晉升為副總及處長。今年，公司希望爭取更多配額。為了留才，日月光提供菁英獎學金，支持員工攻讀碩博士學位，強化職涯發展。此外，公司在ESG與AI領域積極發展，提供良好福利，吸引並留住優秀人才。

凌群電腦（2453）研發中心總處長陳志忠指出，「凌群是台灣前三大資訊服務業，以軟體設計為主，包括核心科技、機器人、人工智慧AI等領域，今年我們有十個研發替代役員額，歡迎大家來申請，凌群以師徒制培育人才，涉及範圍廣，新鮮人有機會接觸各種產業，對於將來職涯發展幫助很大」。

至於調查另外二成沒有晉用研發替代役的企業則表示役男管理不易47.6%、公司業務沒有需求46.1%以及申請過程繁複41.8%等原因，所以卻步沒有提出申請。

AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，許多科技大廠透過研發替代役制度提前預約人才，包括半導體、資訊業、電子業、金融業、研究機構等每年提供相應名額，讓初入社會的新鮮人有了銜接就業的保障，對於留住台灣高階研發人才也發揮了關鍵作用。

只是，國內產業人才短缺現象持續，透過交叉分析，科技業對缺工問題評分高達6.45，高居各產業之冠，顯示專業人才市場供需失衡，企業求才若渴。

調查進一步追問缺工原因則包括了少子化衝擊就業人口（54.5%）、求職者就業意向改變（46.6%）、國際大廠挖角人才流失（42.4%）、科技業暢旺導致人才需求升溫（39.3%）、理工人才培育供不應求（37.5%）。

輔仁大學人工智慧發展中心主任謝邦昌表示，本次調查由輔仁大學人工智慧發展中心提供專業數據分析，結合AI 大數據技術與機器學習模型，深入剖析研發替代役制度對企業人才需求與市場趨勢的影響。調查結果顯示，隨著AI 技術加速變革，企業對高端研發人才的需求日益迫切，而研發替代役已逐步成為企業長期人才布局與技術創新發展的關鍵策略。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為協助企業與役男精準媒合，1111人力銀行「114年研發替代役熱門職缺」，整理出流程薪資詳解、研替FAQ、學長甘苦談以及熱門職缺，匯集日月光半導體、世界先進（5347）、廣達（2382）、聯電（2303）、中鋼（2002）等知名大廠研替員額，快速了解研替申請流程，在網站當中都有詳細解說，歡迎各界多加利用。

研發替代役專案辦公室指出，研發替代役擁有四大優勢，分別是：「畢業即就業」、「生活自主性」、「進入知名企業」及「薪資保障」，這些優勢使得許多碩博士生選擇投入研替機制。

首先，研發替代役讓畢業生能夠無縫接軌，畢業後進入職場，實踐所學。此外，役男可以自主選擇入營時間，並在接受約21天的基礎訓練後，分發至用人單位。這些用人單位大多來自業界的領先企業，不僅重視研發人才，還提供完善的訓練及職涯發展機會。在此制度內，碩士學歷的役男每月薪資平均約58K以上，博士學歷則為74K以上，對未來職業發展非常有利。