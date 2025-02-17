美律營運卓越成果受肯定 獲S&P Global永續認證

美律（2439）17日宣布榮獲全球權威永續評比機構標普全球（S&P Global）2025年永續年鑑（Yearbook）認證，成為業界矚目的永續領航者，在此之前，美律亦獲得MSCI ESG評比 A級評價。

種種成就，證明美律在推動永續上的持續努力與卓越成果。 美律總裁黃朝豊指出，以最高標準應對國際評比，攜手客戶共創永續未來。美律秉持創造長期企業價值的理念，並致力於環境保護、社會責任與透明治理，將國際永續標準落實於日常營運。

他指出，在公司治理方面，美律獲得台灣上市公司治理評鑑前5%的卓越成績，營收持續創新高，並在薪酬管理、透明度和公平性上展現高度責任感。在產品開發上，美律以量化方式精準管理，積極導入循環設計，推動永續產品創新。在環境減碳方面，美律支持SBTi(科學基礎減量倡議計畫)，逐步實現減碳目標。

今年，美律更積極導入廢棄物管理，彰顯美律對環境保護的承諾。此外，美律高度重視與合作夥伴的共榮，邀請供應商一同參與植樹、微聽損倡議等社會責任專案，共同為全球永續發展出力。 黃總裁進一步補充，唯有與國際接軌，才能真正理解並解決客戶永續痛點，進而提供獨特且具有價值的解決方案。

美律永續方程式：創新力+執行力=永續力

今年是美律50周年，秉持「Unlock New Realities」的核心理念，美律持續探索並開創感官體驗的新境界，專注於實驗產品的未來可能性，與客戶一同探索永續的創新解方。黃總裁表示，美律之所以能在永續領域屢創佳績，不僅得益於深厚的執行力，還因內部團隊透過創新競賽跨部門合作，將創新DNA融入組織運作中，營造出一個容錯的職場環境，他強調，唯有不斷測試、開拓新思維，才能造就永續力。面對未來的挑戰，美律自信能夠引領客戶從容應對，共創永續未來。