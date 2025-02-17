傳亞利桑那第3廠6月動土 台積電：依規劃進度良好

台積電再被捲入新一波地緣政治風暴。在華爾街投資圈點名美國白宮希望台積電出手救援英特爾，各項不利台積電的消息滿天而飛，台積電均噤聲以對、不做回應。不過，來自美方壓力真的不小。消息人士透露，台積電已計畫趁年度組織調整，並調派大將赴美坐鎮。...

2025-02-17 09:00