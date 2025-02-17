法人：鴻海獲iPhone 17更多新品導入 GB200產能逐步恢復

廣發證券「廣發海外電子通信」首次將鴻海（2317）覆蓋「買入」評級，目標價225元 ：「我們認為當前估值具吸引力，已回落至2024年中的水平，當時市場才剛開始對GB200寄予期待。 鴻海憑藉其GB200平臺上的領先地位，以及產能的逐步改善，有望受益於AI伺服器需求的增長」。

「此外，我們認為，市場對低成本AI模型的擔憂被誇大了。 同時，鴻海的智慧消費業務將受益於iPhone 16需求的企穩、iPhone 17更多NPI，以及可能由Apple Intelligence推動的新一輪升級周期。 我們預計2025/2026年EPS分別為15.0/17.2元，相比2024年的11.4元有所增長。 目標價225元基於2025年P/E 15倍，與當前AI周期的平均水準一致」。

廣發證券表示，「GB200預期偏低，仍有順風因素： 眾所周知cable cartridge問題影響GB200機架的生產。 然而，我們預計產能將逐步恢復，GB200/GB300 NVL72/36的出貨量將在2025年1季度/2季度/全年分別達到1,800/4,500/21,500台」。

「展望未來，我們認為GB300 NVL72將為ODM廠商提供更大靈活性，因此提升自研元件的供應至關重要，而這正是鴻海集團的優勢所在。此外，在去全球化趨勢下，鴻海憑藉其穩健的資產負債表及全球布局，將繼續在該領域保持領先地位」。

廣發證券說，「智慧消費業務已走出谷底：受補貼政策和促銷活動的推動，我們預計iPhone 16的同比需求將趨於穩定，這與蘋果（AAPL US）強於預期的2025年3月財季指引一致。 對於iPhone 17，我們認為Apple Intelligence至關重要，而Siri的智能化升級是核心所在。 考慮到Apple Intelligence對8GB DRAM的硬體要求，我們預計AI能力將成為換機需求的關鍵驅動因素」。

「在市場份額方面，我們預計鴻海將在iPhone 17系列中獲得更多新品導入（NPI），對市占率構成正面影響。此外，儘管iPhone 17 Pro預計將轉向鋁合金框架，但由於表面處理工藝更為複雜，ASP受到的影響有限，因此製造周期仍將保持穩定」。