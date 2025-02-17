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廣達挾 AIoT 強攻智慧醫療！多應用落地 樂見2025年發展

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達BU12事業部專員施博書。記者吳康瑋／攝影
廣達BU12事業部專員施博書。記者吳康瑋／攝影

國內智慧醫療產業逐漸成熟，代工廠廣達（2382）作為AI領頭羊，也將人工智慧技術實際導入醫療領域，打造出多款涵蓋AI的應用醫療產品，而廣達旗下BU12事業部代表專員施博書透露，人口老化現象日益加劇，全球醫療資源也越發短缺，團隊運用深厚的人工智慧物聯網（AIoT）實力，以「運算設計」核心技術能力為基礎，已在智慧醫療領域打造出多項應用，而隨著應用陸續落地，自己也看好團隊在2025年將領先競爭對手在市場上取得更龐大的市占。

隨著近兩年AI人工智慧技術的問世，市場上也陸續出現各種全新的應用產品，並帶起驚人的討論聲量，而廣達主要負責智慧醫療布局的BU12團隊，也制訂出「提高效率」、「改善診斷」、「增強醫療保健可近性」、「風險預測」四大目標，持續推各種進階應用新品，施博書坦言，醫院即將面臨人力不足、醫療分布不均等問題，而團隊透過「AI物聯網」技術，打造出「心電圖量測儀、無限數位聽診器」等硬體應用，透過雲端連網的特性，將一部分資料交給AI來處理，化解「AI不會累但醫師會」的難題。

施博書表示，廣達跨足醫療領域已有數十年的時光，近年來憑藉AI技術的導入，成功提高國內醫療精準性，並且同時縮短救護的時間，她坦言，透過AI人工智慧技術讓很多以前無法實現的生活成真，也確實帶動整個市場的發展。而目前團隊已有多項應用成果獲得國內醫療院所採用，包括三軍總醫院在內，未來民眾享受到的醫療服務也將跟著全面提升。

施博書強調，團隊在「提高效率」方面，目標打造出各種能自動執行日常、重複性醫療任務的硬體設施，並藉此實際地提高國內各大醫療院所的服務效率，而在「改善診斷」方面，則是要透過搭載最新技術的硬體來協助醫療保健專業人員，更加準確、且快速地完成診斷任務。展望未來，廣達將持續透過多項領先技術，繼續打造各式應用，並將其陸續導入更多的智慧應用場域，期盼在改變醫療環境的過程中，實現以人為本的智慧健康新紀元，而自己也看好廣達將在2025年收穫滿滿商機。

AI 人工智慧 廣達

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