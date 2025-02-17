緯創擴大「校企合作」！高管領軍、攜手逢甲培育 AI 人才

代工大廠緯創（3231）近年積極與國內大學、科大攜手推動「校企合作」，並接連規劃「未來之星」、「竹夢緯創」兩大實習機會，期盼透過從源頭提早培育、讓應屆畢業的學子能夠順利地與職場接軌，進一步化解科技界面臨的人才缺口。而緯創全球製造總經理賴志忠16日受邀出席逢甲大學新校區啟用典禮時也直言，團隊多年來不斷與國內多間大專院校達成校企合作，已達到「人才接軌」的最終目標，未來合作範圍將再繼續擴大。

據悉，逢甲大學創校以來規模最大的建設案「共善樓」已於16日正式啟用，該建案投資逾50億元的資金，並交由2020東京奧運主場館建築師/逢甲特約講座隈研吾來設計，位於水湳經貿園區內的逢甲新校地，毗鄰中央公園綠色廊帶，設計呼應「負建築」的生態友善與低碳永續，整體外觀融合地貌，是一系列群聚空間組合的地景建築，也是一座融合永續、科技與教育創新的全新地標。

緯創作為與逢甲合作多年的企業之一，也接獲邀請出席見證，而團隊為凸顯對校方的支持，也特地派出全球製造總經理賴志忠、人力資源暨行政處資深處長劉瑞霞、楊川逸處長及人才招募部經理吳美娟出席見證。對此，賴志忠也分享，緯創自從2022年起，就已跟逢甲大學旗下的資訊電機等學院，陸續推動產碩專班、產業實務專題等合作，而未來也將致力延伸到更多院校，攜手培育AI及更多專業領域人才。