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永豐投顧：川普關稅政策影響、總經數據變化多 台股觀望為宜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，台股仍是盤局，川普的關稅政策全面出擊，完全打破既有格局，但變化轉彎快，因此類股強弱很可能是短線行情。總經數據又是多空參半，降息循環懸於一線，故維持區間盤整格局。

目前川普主打對等關稅，將所有貿易對手一網打盡，此外又指責台灣奪取屬於美國九成的晶片市場，對台積電（2330）頗多微詞，台積電的待遇可能調整，注意未來台積電因應方案。

美國總統川普表示，已經與俄羅斯總統普亭進行通話，雙方同意立即就終止俄烏戰爭展開談判。考慮目前戰場上的情勢，進行三年的戰爭很有可能停火。其影響是多方面：戰後重建拉高需求，但俄烏戰爭需求消失，物資重新出口，則有利降低物價。

永豐投顧表示，美國上周通膨數據顯示通膨下降緩慢，再降息的機率下降。這項因素可能不時出現擾動市場，因此股市將呈現來回震盪。不過高利率環境有利金融業獲利，是逢低布局的方向。

台積電 川普 美國

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