美超微梁見後2月20日為 DDN 開講！輝達黃仁勳也受邀

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後，將於美東時間2月20日參加全球最大私有儲存系統業者DDN（Data Direct Networks）舉辦的年度盛會Beyond Artificial（超越人工智慧），並以「特色講者」的身分開講、帶領業界領袖共同探討AI基礎設施的未來！值得關注的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也同樣受邀登台，外界除關注兩人屆時分享的最新市況及未來展望，也期盼雙方重現去年電腦展時，相互站台的經典畫面。

據悉，全球最大的私有儲存系統大廠DDN，全名Data Direct Networks，總部位於美國加州，團隊於1998年成立，並以提供非結構性資料、大資料分析應用，人工智慧與高性能運算（HPC） 為主要服務市場，而其存儲和數據管理解決方案，在高性能計算（HPC）、人工智能（AI）、大數據及多雲管理領域，都已占領導地位，並且跟輝達、美超微等指標業者都已有多年的合作。

事實上，美超微與DDN已合作多年，而近年來雙方也持續在「AI創新發展」上攜手合作，並且DDN近日也成功在美超微的助力之下，正式推出最新的「AI資料平台DDN Infinia」，而這款突破性的資料智慧平臺，最大亮點主要就在「效能」與「擴充性」的升級，團隊預計這款產品將以敏捷的速度以及龐大的算力，為客戶提供最實用的Al創新服務，並為市場重新定義人工智慧的可能性。