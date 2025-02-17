快訊

還沒冷完！今各地晴朗明東側水氣略增 周五起濕冷挑戰強烈大陸冷氣團

美超微梁見後2月20日為 DDN 開講！輝達黃仁勳也受邀

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後，將於美東時間2月20日參加全球最大私有儲存系統業者DDN（Data Direct Networks）舉辦的年度盛會Beyond Artificial（超越人工智慧），並以「特色講者」的身分開講、帶領業界領袖共同探討AI基礎設施的未來！值得關注的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也同樣受邀登台，外界除關注兩人屆時分享的最新市況及未來展望，也期盼雙方重現去年電腦展時，相互站台的經典畫面。

據悉，全球最大的私有儲存系統大廠DDN，全名Data Direct Networks，總部位於美國加州，團隊於1998年成立，並以提供非結構性資料、大資料分析應用，人工智慧與高性能運算（HPC） 為主要服務市場，而其存儲和數據管理解決方案，在高性能計算（HPC）、人工智能（AI）、大數據及多雲管理領域，都已占領導地位，並且跟輝達、美超微等指標業者都已有多年的合作。

事實上，美超微與DDN已合作多年，而近年來雙方也持續在「AI創新發展」上攜手合作，並且DDN近日也成功在美超微的助力之下，正式推出最新的「AI資料平台DDN Infinia」，而這款突破性的資料智慧平臺，最大亮點主要就在「效能」與「擴充性」的升級，團隊預計這款產品將以敏捷的速度以及龐大的算力，為客戶提供最實用的Al創新服務，並為市場重新定義人工智慧的可能性。

據DDN資料顯示，輝達創辦人黃仁勳將於2月20日攜手DDN執行長兼聯合創始人Alex Bouzari深入研究人工智慧如何塑造未來，由創新技術和服務的驅動，這些技術和服務使企業更容易獲得，以比以往更快地交付結果。而美超微執行長兼創始人梁見後則將分享旗下尖端人工智慧基礎設施解決方案，如何透過無與倫比的效能、效率和可擴充套件性使組織能夠充分釋放人工智慧的潛力。藉助DDN Infinia，企業可以跨平臺統一資料，最佳化人工智慧工作流程，並加快洞察時間。

美超微電腦。記者吳康瑋／攝影
美超微電腦。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳、美超微執行長梁見後。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳、美超微執行長梁見後。記者吳康瑋／攝影

AI 人工智慧 超微

延伸閱讀

AI 自駕車催速 輝達衝刺相關領域

工程領域諾貝爾獎！黃仁勳等七位AI巨擘獲獎 三大機器學習突破是關鍵

「AI教父」黃仁勳躋身全球富豪榜第十名！8大人生金句啟發成功：「來不及接住蘋果，也要成為第一個撿起來的人。」

上台前仍緊張！作者曝黃仁勳好勝心超乎常人 在家像個「傻老爸」

相關新聞

AI自駕車催速 台鏈大進補

繼伺服器後，AI超級運算應用也開始進入自駕車系統，特斯拉、比亞迪、百度等美國與大陸車廠積極布局AI自駕車市場，並開闢新的...

馬斯克新聊天機器人 出擊

億萬富豪馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI，將在17日發表新版聊天機器人Grok 3，他宣稱這將會是「地表最聰明的A...

關稅戰掃到越南？台鏈焦慮 僅廣達產能不大…相對有撐

美國總統川普宣布啟動對等關稅戰，最快4月生效。業界分析，越南為美國第三大進口國，且對美國進口越南產品課稅頗高，成為白宮出...

關稅戰掃到越南？網通廠淪海嘯第一排

越南恐成為美國開徵對等關稅的國家，台灣產業當中，不僅代工廠受創，網通族也恐成重災區。台灣前兩大網通廠智邦、啟碁銷美洲營收...

AI 自駕車催速 輝達衝刺相關領域

美中指標車廠大秀AI自駕車相關能量之際，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）也積極衝刺自駕車領域，隨著輝達年度盛會GTC大會...

新iPhone SE出貨看旺 助攻台積電、鴻海等營運

蘋果預料本周將發表最新款iPhone SE平價手機（暫稱iPhone SE 4），有望導入蘋果生成式AI功能，最低售價不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。