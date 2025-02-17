美超微梁見後2月20日為 DDN 開講！輝達黃仁勳也受邀
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後，將於美東時間2月20日參加全球最大私有儲存系統業者DDN（Data Direct Networks）舉辦的年度盛會Beyond Artificial（超越人工智慧），並以「特色講者」的身分開講、帶領業界領袖共同探討AI基礎設施的未來！值得關注的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也同樣受邀登台，外界除關注兩人屆時分享的最新市況及未來展望，也期盼雙方重現去年電腦展時，相互站台的經典畫面。
據悉，全球最大的私有儲存系統大廠DDN，全名Data Direct Networks，總部位於美國加州，團隊於1998年成立，並以提供非結構性資料、大資料分析應用，人工智慧與高性能運算（HPC） 為主要服務市場，而其存儲和數據管理解決方案，在高性能計算（HPC）、人工智能（AI）、大數據及多雲管理領域，都已占領導地位，並且跟輝達、美超微等指標業者都已有多年的合作。
事實上，美超微與DDN已合作多年，而近年來雙方也持續在「AI創新發展」上攜手合作，並且DDN近日也成功在美超微的助力之下，正式推出最新的「AI資料平台DDN Infinia」，而這款突破性的資料智慧平臺，最大亮點主要就在「效能」與「擴充性」的升級，團隊預計這款產品將以敏捷的速度以及龐大的算力，為客戶提供最實用的Al創新服務，並為市場重新定義人工智慧的可能性。
據DDN資料顯示，輝達創辦人黃仁勳將於2月20日攜手DDN執行長兼聯合創始人Alex Bouzari深入研究人工智慧如何塑造未來，由創新技術和服務的驅動，這些技術和服務使企業更容易獲得，以比以往更快地交付結果。而美超微執行長兼創始人梁見後則將分享旗下尖端人工智慧基礎設施解決方案，如何透過無與倫比的效能、效率和可擴充套件性使組織能夠充分釋放人工智慧的潛力。藉助DDN Infinia，企業可以跨平臺統一資料，最佳化人工智慧工作流程，並加快洞察時間。
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