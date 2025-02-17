英特爾找台積等大咖拚滿血復活 力旺、智原、M31、晶心科將迎大單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北即時報導

美國力挺英特爾，傳出要找台積電（2330）、高通、博通等半導體大咖入股英特爾分拆的晶圓代工服務部門（IFS），力求讓營運處於低潮英特爾滿血復活，也讓先前英特爾號召籌組的晶圓代工服務（IFS）生態系後市看俏，台廠中，力旺、智原、M31、晶心科都是英特爾IFS生態系夥伴，將隨著迎來大單。

其中，智原更是英特爾IFS生態系中，「唯二」同時入選IP與設計服務的業者，並且是三星、聯電等晶圓代工大廠的夥伴。隨著英特爾IFS有望隨著台積電等大咖加入而擴大量能，智原受惠大。

業界認為，智原過往布局先進製程受阻，主要因其與台積電的微妙關係，隨著美國全力扶植英特爾衝刺先進製程，智原也將成為美國政策的受惠者，除了有先前併購ARAGIO的優勢，也可透過自家的設計服務，顯著擴大先進製程營收，並提升在美國當地的競爭力，讓外界對其營運充滿想像空間。

CPU矽智財（IP）業者晶心科加入英特爾晶圓代工服務加速計畫（IFS Accelerator）中的IP聯盟。晶心科提供從入門到高階RISC-V處理器核心的解決方案，以滿足從邊緣到雲端的各式應用運算需求，並希望透過IFS的技術，讓打造嵌入晶心科RISC-V 系統單晶片的設計人員能推出效能更高、功耗更低的晶片。

另一家IP業者力旺，也加入IFS Accelerator計畫，為使用IFS晶圓代工服務平台的客戶提供安全IP解決方案。力旺為英特爾先進製程節點提供NeoFuse、NeoPUF，以及與力旺子公司熵碼科技開發的晶片安全IP。

M31同樣也是IFS Accelerator計畫的IP聯盟成員，為IFS晶圓代工服務平台的客戶提供高階IP。

業界指出，IP廠的營運模式普遍依照客戶出貨狀況收取權利金，也就是客戶出貨愈多，挹注IP廠營運力道愈強，台灣IP三雄入列英特爾IP聯盟，凸顯台灣IP廠獲得英特爾高度重視，已是各大晶圓代工業者爭相拉攏的夥伴。

另外，ASIC設計服務業者智原則是加入英特爾晶圓代工加速計畫設計服務聯盟，期望相關合作能擴大其服務範圍，滿足客戶對先進應用的需求。

晶圓代工 智原 英特爾

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