蘋果頭戴裝置添新功能

蘋果正計劃將頭戴式裝置Vision Pro引進人工智慧（AI）功能，並新增空間內容應用程式（App），期能提振這款產品的銷量。

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果將在預計最快4月更新的visionOS 2.4作業系統版本中，新增Apple Intelligence，供開發人員使用的版本最快本周就會開放。蘋果發言人拒絕回應。

新版系統將加入書寫工具Writing Tools、自訂表情符號Genmojis及圖片生成應用程式Image Playground等AI功能。這是蘋果首度將AI工具拓展至iPhone、iPad及Mac以外的產品。由於Vision Pro搭載M2晶片，並具備16 GB的記憶體空間，所以有辦法支援在該裝置上就能進行AI運算。

Vision Pro售價近3,500美元，去年2月上市後，受高定價影響，加上面臨Meta推出的平價對手Quest的競爭，銷量持續不振。彭博資訊指出，本次更新正逢關鍵時刻，Google近期才發表了自家的混合實境作業系統Android XR，將Gemini AI與使用者介面進行深度整合。今年三星更將推出第一個結合Google OS系統的裝置，外型與Vision Pro類似。銷量受困下，蘋果正試圖為旗下混合實境產品線找尋新方向。彭博近期報導，蘋果已取消搭配Mac的AR眼鏡生產計畫。

本次更新也將在Vision Pro加入新的空間內容相關應用程式，例如可透過裝置觀看量身打造的3D景象及外部景象集合成的全景影像。該裝置更將改造訪客使用者功能，蘋果相信可以此一進步可以幫助使用者鼓勵其親友一同使用Vision Pro。這項改變也將使在同一屋簷下的多位使用者共用此裝置變得更容易。新模式將首次允許透過iPhone完成使用者設定，使用者可在iPhone上決定他們要允許訪客進入哪個應用程式，此過程原本只能在Vision Pro上操作。

蘋果近期致力推進旗下產品結合AI，以趕超競爭對手。