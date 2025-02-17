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關稅戰掃到越南？網通廠淪海嘯第一排

經濟日報／ 記者黃晶琳陳昱翔／台北報導

越南恐成為美國開徵對等關稅的國家，台灣產業當中，不僅代工廠受創，網通族也恐成重災區。台灣前兩大網通廠智邦（2345）、啟碁（6285）銷美洲營收比重都高達六、七成，先前大量移轉中國產能至越南出貨美國，藉由越南製造搶美國大基建商機，若越南遭美課對等關稅，網通廠恐淪為海嘯第一排。

網通廠是台企面對美中貿易戰後，第一波大舉前往越南設廠的業者，先前還搭上越南製造爭取美國網通大基建訂單熱潮，成為是市場眼中「美中貿易戰受惠族群」。如今越南也恐被美國課徵對等關稅，網通廠面臨大陸、越南兩大據點輸美都有關稅壓力窘境，很難成為美中貿易戰迎來轉單的贏家。

從網通廠美國營收占比來看，緯創集團旗下啟碁約占七成，智邦為65%至75%，隸屬仁寶集團的智易則為40%。上述網通廠都是台廠積極投資越南的指標廠，若越南遭美國課對等關稅，受到的衝擊相對大。

啟碁及智邦近來持續加碼投資越南。啟碁繼在越南打造兩座生產基地後，今年元月再加碼斥資5.23億元取得越南土地使用權。法人預估，啟碁目前台灣及越南產能各占四成，中國大陸約15%，墨西哥廠則為5%。

網通廠 美國 越南

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