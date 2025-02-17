關稅戰掃到越南？台鏈焦慮 僅廣達產能不大 相對有撐

美國總統川普宣布啟動對等關稅戰，最快4月生效。業界分析，越南為美國第三大進口國，且對美國進口越南產品課稅頗高，成為白宮出手實施對等關稅國家機率高，台灣代工廠先前為避開美中貿易戰，大舉將產能遷移至越南，同步受創，尤其仁寶越南產能為集團第二大，僅次於大陸，影響更大。

美中爆發貿易戰以來，台廠陸續降低大陸投資，盤點目前國內代工廠，包括鴻海（2317）、仁寶（2324）、緯創（3231）、和碩（4938）、英業達（2356）等指標廠均在越南設廠，一旦川普啟動越南對等關稅戰，相關台灣代工廠將無一倖免，僅廣達（2382）目前越南廠處於「起步」階段，產能貢獻不大，相對有撐。

值得注意的是，越南是仁寶集團第二大產能所在地，僅次於大陸，在大陸已被美方增稅、越南又被盯上的情況下，局勢不妙。

仁寶在越南擁有三座廠區，除因應美系筆電品牌客戶戴爾（Dell）生產需求外，其他產品還包括網通、智慧手持裝置等。

目前越南為仁寶在大陸以外第二大生產基地，業界憂心，仁寶最大生產據點大陸已捲入美中貿易戰，若越南也遭美國課徵對等關稅，恐不利仁寶後市。仁寶強調，近來也積極擴大泰國、印度等地布局，以因應客戶多元產能配置需求。

業界分析，川普宣布啟動對等關稅，最快4月生效，雖未指明國家，但可能廣泛涵蓋各國，對美貿易順差龐大的國家顯然首當其衝。

美國商務部資料顯示，2024年越南對美國貿易順差高達1,234億美元，比台灣的739億美元還多七成，僅居於中國大陸的2,954億美元及墨西哥的1,718億美元之後，為美國貿易逆差第三大國。在大陸、墨西哥已先後被美國盯上要增課關稅之後，越南是美國第三大進口國，後續恐不太妙。

越南不僅是美國第三大出口國，且與巴西、阿根廷、印度、越南和其他東南亞國家，以及非洲國家都被外媒點名對美國產品（如農業商品和汽車）課的關稅很高，使得越南成為美國課徵對等關稅的機率大增。



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