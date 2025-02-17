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新iPhone SE出貨看旺 助攻台積電、鴻海等營運

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
蘋果預料本周將發表最新款iPhone SE平價手機（暫稱iPhone SE 4），有望導入蘋果生成式AI功能，最低售價不到500美元。 （彭博資訊）
蘋果預料本周將發表最新款iPhone SE平價手機（暫稱iPhone SE 4），有望導入蘋果生成式AI功能，最低售價不到500美元。 （彭博資訊）

蘋果預料本周將發表最新款iPhone SE平價手機（暫稱iPhone SE 4），有望導入蘋果生成式AI功能，最低售價不到500美元。知名蘋果分析師郭明錤預估，iPhone SE 4今年出貨量將達到2,200萬支，為蘋果貢獻上百億美元營收。

業界分析，過往蘋果iPhone SE系列主打新興市場或果粉的「第二支iPhone（備用機）」，銷量平平，若iPhone SE 4今年出貨量可達2,200萬支，堪稱歷來上市初期最熱銷的平價iPhone，主要歸功於導入AI功能，助攻台積電、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等供應鏈首季傳統淡季營運。

天風國際證券分析師郭明錤預期，iPhone SE 4上半年的出貨量將達1,200萬支，下半年估為1,000萬支。iPhone SE 4價格據傳為499美元起跳，以這個價格和2,200萬支的預估出貨量計算，這支手機將貢獻蘋果110億美元營收。

若郭明錤預測準確，iPhone SE 4將成為最受歡迎的iPhone SE機型，主要反映新設計和能使用裝置上生成式AI功能所帶來的效益。郭明錤表示，iPhone SE 4不只能減輕淡季對出貨量的影響，也有助於蘋果生成式AI功能Apple Intelligence加速普及。

iPhone SE 4的另一個重點，是據傳將搭載蘋果首度自製的5G數據機晶片，象徵技術取得重大突破。不過，郭明錤認為，蘋果推出自製5G數據機可能促使高通（Qualcomm）提起某些形式的專利訴訟，蘋果可能以支付授權費化解這場危機。

蘋果執行長庫克上周在社群媒體X發布預告，暗示19日將發表iPhone SE 4。根據媒體報導，iPhone SE 4將搭載A18系統單晶片（SoC），記憶體容量為8GB，符合Apple Intelligence記憶體需求。另外，iPhone SE 4據傳也會捨棄實體主畫面按鈕，並搭載全螢幕顯示器，可能意味這支手機將支援臉部辨識功能。

iPhone iPhone SE

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