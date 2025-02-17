AI 自駕車催速 輝達衝刺相關領域
美中指標車廠大秀AI自駕車相關能量之際，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）也積極衝刺自駕車領域，隨著輝達年度盛會GTC大會將在美西時間3月17日至21日登場，市場預料不僅次世代AI伺服器晶片GB300、機器人等話題持續延燒，其最新版本的自駕車平台DRIVE Hyperion相關應用也將為自駕車革命浪潮掀開序幕。
輝達執行長黃仁勳先前於美國消費性電子展（CES 2025）演講時即表態，自駕車將是全球最大的機器人市場之一，由輝達Blackwell架構驅動的平台，將讓這場革命進入高速發展階段，輝達將在不久後為此市場推出新品。
輝達的自駕車平台目前已與比亞迪、Volvo、Toyota等車廠合作推出自動駕駛，且輝達內部評估自駕車很可能是第一個達到數兆美元的機器人市場。
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