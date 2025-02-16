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定穎投控泰國銀行團聯貸 9000萬美元簽約

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

定穎投控（3715 ）今日公告子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.公告該董事會決議與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度9,000萬美元之聯合授信合約。

定穎投控公告子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.與永豐商業銀行股份有限公司等聯合授信銀行團簽約，契約或承諾起迄日期（或解除日期）：首次動用日起算5年，其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理，公司說明為充實中期營運週轉金。

永豐商業銀行 銀行股

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