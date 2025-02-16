連接器廠映興砸5.7億元 取得台中市土地廠房
連接器廠映興（3597）16日公告正式簽約、取得不動產，交易標的為台中市南屯區土地及廠房，交易總金額達5.7億元，映興表示，取得之目的為業務擴展及產能規劃所需。
映興公告取得台中市南屯區土地，土地面積約822.12坪、建物面積約2,476.66坪，交易總金額達5.7億元，交易相對人為三一東林科技。
映興表示，取得之目的為業務擴展及產能規劃所需。
映興三大業務涵蓋連接線束模組、代理元件及系統產品服務，其中，代理元件產品包含馬達保護器、壓力傳感器、溫度開關、斷路器，系統產品服務涵蓋移動式太陽能車、BBU/UPS電控盤配盤工程，至於連接線束模組則有OBM連接器+線束、ODM連接器+線束等。
從產業領域來看，映興布局車載電子、工業應用、移動載具、綠能儲能及AI伺服器等五大應用端。
展望後市，映興短期目標拉升移動載具產業實績及接軌應用大趨勢之銷售實績於綠能儲能及伺服器產業，中期發展則聚焦BBU/UPS的成功經驗深植擴大、綠能產業之工程系統整合擴大和伺服器的業務範圍延伸至Data Center的Turn Key落地轉移服務。
在基本面部分，映興受農曆春節工作天數減少影響，今年元月營收為6,593.4萬元，月減20.5%、年增39.2%，為6個月新低。
映興2024全年營收為7.38億元、年增20.8%；映興尚未公告去年全年成績，累計2024年前三季稅後純益為2,970.2萬元、年增46.98%，每股純益（EPS）為0.76元。
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