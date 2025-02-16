台積電前董事長劉德音退休後 新事業最新動態揭曉

台積電（2330）前董事長劉德音先前已自台積電退休，後續動態仍持續受關注，先前他本人已親自回答是希望促成美國母校成立智庫。而依據University of California, Berkeley 加州大學柏克萊分校新聞稿最新提及，劉德音最新促成該校研究中心Technology Competitiveness and Industrial Policy Center (TCIP) 創辦人，該中心由劉德音推動創立並匯集傑出學術領袖、行業先驅和技術遠見者，依據說明，將深厚的技術專業知識與數十年推進技術創新和政策的經驗相結合。

劉德音在新聞稿提到，在過去的幾十年裡，全球化將上游研究與高科技產品的下游製造脫鉤。因此，新的創新不一定轉化為國內商業化和隨之而來的財富創造。 隨著社會對技術的日益依賴，這種分離正在侵蝕國家的技術領導力，即經濟實力和國家安全的基礎。

新聞稿提及，劉德音說，「需要一項國家戰略來加強從研究到產品開發和製造的管道，並確保導入終端市場。」

S. Shankar Sastry，Thomas M. 加州大學伯克利分校電腦科學教授Siebel將擔任該新中心的主任。依據新聞稿Sastry提及，「在最近中國大陸的DeepSeek崛起後，我們看到了混亂，恢復美國在包括人工智慧在內的先進技術方面的領導地位變得越來越重要，該中心將加快實現這一目標的進展。」

在加州大學伯克利分校工程學院的主持下，新中心將吸引和召集來自學術界、行業和非營利組織的技術、經濟和政策方面的專家。中心領導層將由來自工業界和學術界的傑出思想領袖團體提供建議。

Dean and Roy W. Carlson Professor of Engineering教授Tsu-Jae King Liu說，「我們很榮幸有如此產業龍頭在加州大學柏克萊分校建立了這個中心，以確保美國先進技術的領導地位。」

依據新聞稿，該中心已於2月13日在加州大學柏克萊分校召開會議，屆時將與來自全國各地學術界、工業界和智囊團的領袖全體會談、小組討論。