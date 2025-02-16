索羅斯看好台積電競爭力 加碼投資

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國億萬富豪、知名投資人索羅斯（George Soros）。 美聯社
美國億萬富豪、知名投資人索羅斯（George Soros）。 美聯社

最新揭露的美國13F持股申報文件顯示，億萬富豪、「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下的索羅斯基金管理公司，上季增持台積電（2330）股票，同時又再重新敲進輝達（NVIDIA）股票。

根據申報資料，索羅斯基金去年第4季對台積電ADR投資部位，增加46,992股，總持股達15.2萬股，成基金的第五大投資標的。

彭博資訊分析索羅斯基金揭露的64檔股票投資，2024年第4季的市值較前一季增加54%，至6.38億美元。

索羅斯基金上季投入巨資押注半導體，除了加碼台積電，當季新建倉位的股票，包括輝達近21萬股，另也有雲端服務公司Nebius的63萬股、Saleforce的4.4萬股。最大一筆是砸下3,910萬美元，新增「VanEck半導體ETF」（那斯達克代號SMH）持股16.16萬股，躍居最大持股部位。

索羅斯出清了11.4萬股的阿里巴巴ADR，這是去年第4季時，該基金所持有的唯一中國大陸企業股票。索羅斯基金去年第3季，在時隔三年後，再次布局中國大陸資產，當時唯一買進的就是阿里巴巴，然而第4季就又全數賣光。上季索羅斯也出清了所有微軟持股。

台積電 索羅斯

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