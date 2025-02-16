彭博：台積考慮接英特爾晶圓廠 白宮官員透露川普可能不支持

彭博資訊14日引述知情人士說法報導，因應川普政府官員要求，台積電（2330）正考慮取得英特爾晶圓廠控股權。不過，有白宮官員同日向路透透露，川普政府可能不會支持由外國企業來經營英特爾晶片廠的構想。

消息人士向彭博透露，川普政府官員在與台積電的近幾次會議中，提出台積電與英特爾合作的構想，台積電對此抱持接納態度，但目前不清楚英特爾的態度。

消息人士說，談判處於初期階段，潛在合作夥伴關係的確切結構尚未成形，但規劃的結果將是台積電全面經營英特爾美國半導體工廠，此舉也將舒緩外界對英特爾財務狀況的憂慮。

台積電再傳接手英特爾晶圓廠

除了來自美國政府的協助，這項安排據傳也可能涉及讓幾家美國大型晶片設計商入股，代表合資事業不會由一家外國公司持有所有股權。對此，台積電及英特爾皆拒絕置評。

不過，就在彭博披露這項消息後，市場立即傳出川普或許不會支持這類構想。路透引述白宮官員說法報導，川普政府只支持外國企業在美國投資及大興土木，不太可能支持外國企業經營英特爾工廠。

紐約時報同日也引述消息人士說法報導，英特爾正與川普政府合作，計劃將旗下幾座晶片廠交給台積電經營。英特爾臨時執行董事長葉里（Frank Yeary）據傳過去幾月曾與川普政府官員及台積電高層洽談一項協議，這項協議將把英特爾處境艱困的製造事業，與半導體設計及產品事業分拆。

台積電據傳將取得英特爾製造事業控制權，並和一批投資人聯手掌握該事業多數股權，這個投資人集團可能包括私募股權公司及其他科技業者。知情人士向紐時透露，川普政府已鼓勵台積電敲定這類協議。美國準商務部長盧特尼克據傳也已參與討論，並視之為新職重要挑戰之一。

這項合作關係雖仍在未定之天，但可能為英特爾帶來一線生機。根據國際金融服務供應商Baird分析師吉拉發布的投資報告，台積電將派工程師至英特爾的3奈米／2奈米晶圓廠提供專業知識，以確保這座晶圓廠與英特爾的後續生產計畫可付諸實行。

該報告提到這座晶圓廠還可分拆為新實體，由兩家公司共有，台積電負責營運。此一實體將可獲美國晶片與科學法補助。但吉拉也強調，該消息未獲證實。