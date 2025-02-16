戴爾傳供貨xAI 緯創、鴻海、英業達、神達可望受惠

彭博資訊引述知情人士報導，戴爾已接近與馬斯克的人工智慧（AI）公司xAI談妥價值逾50億美元的AI伺服器供貨協議，可望在今年向xAI出貨含有輝達GB200晶片的伺服器。法人看好，戴爾供應商緯創（3231）、鴻海、英業達、神達可望受惠。

消息人士表示，這項談判正進入後期階段，正敲定相關細節，但仍有可能發生變化。對AI運算的龐大需求，已嘉惠戴爾、超微（AMD）、慧與科技（HPE）等高性能伺服器業者。馬斯克旗下的電動車大廠特斯拉與xAI等事業，都是這類硬體的主要客戶。受此消息激勵，戴爾股價14日收漲近4%。

法人指出，緯創供應戴爾AI伺服器主機板（L6），同時也協助進行系統組裝，在戴爾AI伺服器中占比最大，鴻海、英業達及神達也是相關供應鏈。

緯創近期因應AI伺服器客戶未來一年需求明朗，正積極擴產，此外，緯創也拿下企業客戶整機櫃（L11）AI伺服器訂單，可望推升2025年營運。

法人表示，鴻海是戴爾第二大伺服器代工廠，英業達為第三大，鴻海近期更看好AI伺服器可望成為鴻海下一個兆元事業。