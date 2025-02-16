MWC大會 多家AI獨角獸同場競技

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

隨著技術演進，世界行動通訊大會MWC今年不僅融合智慧裝置、雲端應用、自駕車，還有估值超過620億美元的AI公司Databricks及估值90億美元的AI搜尋引擎新創Perplexity等多家AI獨角獸齊聚國際殿堂。

MWC主辦單位GSMA指出，MWC 2025在行動裝置成長過程中，看到AI帶來顛覆性的能量，從AI、5G未來發展，到開放GSMA Open Gateway。

今年主題從5G到AI+，人工智慧如何重塑人的生活，未來如何面臨AI創新平衡與監管的挑戰。演講者除電信巨頭外，還包含AI公司Databricks首席人工智慧長Naveen Rao、曾被微軟創辦人比爾蓋茲譽為「預測人工智慧最準」的AI教父Ray Kurzweil 、估值近百億美元的AI搜尋引擎新創公司Perplexity執行長Aravind Srinivas，以及法國新創Mistral AI首席執行官兼聯合創始人Arthur Mensch。

Databricks是大數據與AI新創公司，去年籌得100億美元，估值來到620億美元，僅次於OpenAI及SpaceX等少數非上市公司，主要競爭對手則是巴菲特也搶著投資的Snowflake。

Perplexity則是透過AI聊天會話的搜尋引擎，獲得亞馬遜、輝達、軟銀投資，估值從去年初5.2億跳升至年底的90億美元。

AI MWC 人工智慧

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