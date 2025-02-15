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專利申請件數台積電9連冠 外國人部分美國應材擠下三星

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部智慧局公布113年專利申請及公告發證統計排序。圖／聯合報系資料照片
經濟部智慧局公布113年專利申請及公告發證統計排序。圖／聯合報系資料照片

台積電9連冠！經濟部智慧局公布113年專利申請及公告發證統計排序，本國人發明專利申請由台積電以1412件，蟬聯9連冠，外國人由美國應材以950件重返第一。發明專利獲證方面，由台積電1163件及美國應材697件分居本國人及外國人之首。

智慧局指出，台積電發明專利申請件數自105年起連續9年高居首位，113年申請1412件，其次依序為南亞科（466件）、友達（425件）、工研院（356件）、群創（328件）、英業達（321件）、瑞昱（309件）、宏碁（277件）、鴻海（259件）、聯發科（239件）。

其中，排序第2的南亞科、排序5的群創均為歷年最高，排序第9的鴻海，年增93%為前十大最高。前20大本國發明專利申請人中，排序12的聯電（221件）、排序13的華邦電（160件）、排序17的力積電（131件）也創新高。工研院（356件）、成功大學（121件）則分別居研究機構及學校首位。

美國應材以950件重返發明專利申請第一，南韓三星電子（894件）退居第2，南韓韓領（698件）躍居第3，年增54%為前十大最高，其後依序為日本東京威力（661件）、美國高通（660件）、日本日東電工（417件）、荷蘭ASML（344件）、日本信越化學（279件）、美國蘭姆研究公司（276件）、日本斯克林集團（253件）。

智慧局指出，排序第3的南韓韓領、排序第4的日本東京威力、排序第7的荷蘭ＡＳＭＬ、排序第8的日本信越化學、排序第9的美國蘭姆研究公司，均為歷年最高。前20大外國發明專利申請人，日本申請人占11個。

此外，排序第11的日本力森諾科（251件）、排序第17的中國大陸華為（184件）、排序第18的瑞士明門瑞士（167件），均為歷年最高。

觀察研究機構及各大學表現表現，總計有5個機構進入本國人發明專利申請百大。工研院（356件）排序第4，自96年起連續18年居各研究機構之冠。

進入本國人發明專利百大的21所學校中，成功大學以121件申請居冠，其次依序為台灣大學（98件）、清華大學（83件）、勤益科大（75件）、陽明交大（74件）、屏科大（60件）、北科大（55件）、中山大學（51件）、台科大（49件）、中興大學（48件），前十大均為國立大學，台北醫大（47件）晉升私校第1。

在設計專利方面，以長庚科大（51件）最高，樹德科大（34件）次之。在三種專利合計排序，城市科大（177件）連續5年居學校首位，申請以新型專利為主。

台積電 日本

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113年專利百大 台積電連9年奪冠、鴻海成長最多

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