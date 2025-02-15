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面板廠活化資產、攻車用市場 拚脫離景氣循環

中央社／ 台北15日電

面板廠友達光電去年第4季靠售廠單季轉盈，但全年仍虧損，在車用產品比重大增下，看好未來幾年脫離面板產業景氣循環。分析師認為，面板現無新增產能，車用產品的確有助業者脫離景氣循環。

研調機構Omdia資深研究總監謝勤益接受電訪表示，隨著新增產能停滯，加上整體供需穩定，未來幾年面板景氣循環，將震盪較小趨於穩定，但關稅與地緣政治風險會是最大變數，基本上關稅對需求有影響，但地緣政治又因去中化，對台灣面板廠較有利。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助接受電訪指出，車用面板占比大幅成長，的確有機會讓財報數字好轉，主因車用面板受到景氣循環的影響較小，價格相對消費型電子產品的面板穩定。

另一方面，陳建助認為，當消費型電子產品用的面板產出縮小，對於整體面板市場價格也會有穩定的效果。

面板雙虎友達、群創都積極跨入車用市場，努力降低純面板事業占比，以降低產業景氣循環波動的影響。

友達日前公布2024年全年合併營收新台幣2802.5億元，較2023年增加13%，全年歸屬於母公司業主淨損30.6億元，基本每股損失0.4元；群創2024年前3季每股虧損0.29元。尚未脫離面板業景氣循環影響。

觀察雙虎車用市場布局，友達併購德國汽車零組件廠BHTC，不但拿下歐洲汽車品牌訂單，又參與日本索尼（Sony）、本田（Honda）合資生產的電動車顯示解決方案。群創則透過在歐洲有據點的旗下公司CarUx進軍全球市場。

活化資產部分，友達將旗下友達晶材后里廠西側、東側全廠皆售予台灣美光記憶體公司，預計認列友達晶材后里廠全廠業外利益約新台幣18億元。另外，友達新加坡廠也待價而沽。

至於群創，台積電2024年8月以171.4億元買下群創南科4廠，作為先進封測廠。

面板雙虎除售廠換現金，舊廠也同步進行「騰籠換鳥」，生產高附加價值或具潛力新產品，如導入新一代顯示面板技術微型發光二極體（Micro LED），群創並投入面板級扇出型封裝技術。

友達 面板雙虎

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