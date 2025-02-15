緯創砸3.27億整合集團資源 傳為2產線、擴大越南布局
代工大廠緯創（3231）14日代子公司Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd.(WTVN)發重訊公告表示，團隊將斥資美金1千萬元（約合新台幣3.27億元），向關係人WVN取得供營業使用設備；據重訊內容顯示，緯創這次透過交易來取得另一子公司設備的目的，主要是「為整合集團資源」，這次交易數量共一批，而該交易將以匯款方式支付。
緯創積極在全球市場擴充產能，而團隊近年即為因應業務發展及策略規劃需要，通過以2,450萬美元，投資新設越南子公司Wistron Technology （Vietnam） Co., Ltd.，而緯創在2020年4月啟動該地一期建廠，一期工廠2021年12月開始營運，並於去年6月開始興建二期，並在2024年下半年完工，而目前緯創越南廠區主要的產能為「顯示器」、與「伺服器」等2大產品線。
根據緯創近年發布的公開資訊顯示，旗下子公司WTVN，主要業務是為進行「液晶顯示器和計算機」外圍設備的生產以及組裝加工；團隊透過重訊指出，Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd.(簡稱WVN)均為緯創持股100%之子公司，而這次由於WVN同樣也是以帳面價值處分機器設備，因此此次交易無產生處分利益。
緯創集團近年持續提升投資在資本支出方面的資金，並陸續在全球啟動擴廠計畫，而集團近2年來已經在新竹、台南、馬來西亞、墨西哥、越南、印度等地推動擴廠，此次2大越南子公司之間為供營業使用取得的設備，原為母公司緯創資通(股)公司或其他子公司所有，而這次交易也將依帳面價值於112年至114年間移轉。
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