英業達攻陸AI 兩頭沾蘋果光
蘋果加快推進中國大陸AI布局，除攜手阿里巴巴外，傳出百度也是合作夥伴之一，百度並於昨（14）日宣布未來幾個月將陸續推出文心大模型4.5系列，並於6月30日起正式開源。
隨著百度再搭上蘋果AI成長列車，挾數億名大陸果粉基礎，加上開源在即，可望引爆新一波AI伺服器建置潮，英業達（2356）坐擁阿里巴巴、百度伺服器代工訂單，兩頭均沾「蘋果光」。
據外媒The Information報導，百度目前正在開發兩項重要AI功能，一是能夠處理圖像和文本的AI搜尋功能，二是中文版Siri語音助手升級，這些功能屬於蘋果Apple Intelligence功能套件的一部分。
英業達在大陸伺服器代工市場深耕逾十年，打入大陸四大雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，法人看好，蘋果選擇攜手百度及阿里兩大大陸科技巨頭合作，衝刺大陸市場AI能量，英業達多年佈局將開花結果，大啖蘋果搶食大陸AI市場的火熱商機。
同時，百度為迎戰DeepSeek崛起，近期動作頻頻，13日宣布旗下AI大模型「文心一言」4月起全面免費，所有PC端和App端用戶均可體驗文心系列最新模型，文心一言新上線的深度搜尋功能也將於4月1日起免費開放使用。
百度14日AI政策再加碼，除透露未來幾個月將推出下一代全新AI模型外，先前認為「開源模型是一種智商稅」的百度，因應開源模型為大勢所趨，也宣布擁抱開源。
截至2024年11月，文心一言用戶規模為4.3億，文心大模型日均使用量超過15億次，較前一年同期大增超過30倍。
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