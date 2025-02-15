安謀自研晶片 傳台積代工
矽智財大廠安謀（Arm）傳出最快今年夏天推出第一款晶片，而且將外包給台積電等晶圓代工廠製造，Meta已敲定會在第一批客戶之列。這是安謀商業模式的大膽激進改變，有別於以往只把晶片設計授權給蘋果、輝達等科技大廠，而不自行推出晶片的模式。
英國金融時報（FT）報導，消息來源表示，安謀的晶片會是用於大型資料中心伺服器的一款中央處理器（CPU），可為諸如Meta等客戶，進行客製化。消息人士說，晶片的生產將委託給台積電等晶圓廠。
消息人士另透露，安謀首款自研晶片最終也可能用在前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）祕密計劃中的AI個人終端裝置。OpenAI執行長奧特曼和軟銀，正與艾夫合作，要打造取代智慧手機的裝置。
FT分析，安謀由原先設計晶片的基本堆疊架構，轉向自行推出完整的處理器，可能顛覆規模7,000億美元半導體產業的權力平衡。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言