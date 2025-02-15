安謀自研晶片 傳台積代工

矽智財大廠安謀（Arm）傳出最快今年夏天推出第一款晶片，而且將外包給台積電等晶圓代工廠製造，Meta已敲定會在第一批客戶之列。這是安謀商業模式的大膽激進改變，有別於以往只把晶片設計授權給蘋果、輝達等科技大廠，而不自行推出晶片的模式。

英國金融時報（FT）報導，消息來源表示，安謀的晶片會是用於大型資料中心伺服器的一款中央處理器（CPU），可為諸如Meta等客戶，進行客製化。消息人士說，晶片的生產將委託給台積電等晶圓廠。

消息人士另透露，安謀首款自研晶片最終也可能用在前蘋果設計長艾夫（Jony Ive）祕密計劃中的AI個人終端裝置。OpenAI執行長奧特曼和軟銀，正與艾夫合作，要打造取代智慧手機的裝置。

FT分析，安謀由原先設計晶片的基本堆疊架構，轉向自行推出完整的處理器，可能顛覆規模7,000億美元半導體產業的權力平衡。