地緣考量 仁寶擴大歐美布局 增資美國、波蘭子公司

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
仁寶。聯合報系資料照
仁寶。聯合報系資料照

仁寶（2324）因應地緣政治因素，持續擴大歐美生產布局，昨（14）日公告將分別現金增資美國印第安納州子公司1,000萬美元（約新台幣3.27億元）、波蘭子公司2,000萬美元（約新台幣6.55億元），合計斥資3,000萬美元（新台幣近10億元），擴大車電產能。

仁寶公告旗下100%持股子公司Billion Sea Holdings Ltd.（BSH），將斥資1,000萬美元，參與其印第安納州子公司CIN現金增資，同時仁寶也擬參與波蘭子公司CGS Technology（Poland）sp. z o.o.（簡稱CGSP）現金增資，共將投入2,000萬美元。

仁寶布局車用電子多年，主要客戶包括賓士、BMW等豪華車品牌廠。仁寶表示，此次現金增資美國及波蘭子公司，主要是受地緣政治因素影響，持續進行海外佈局所需的營運資金需求，將擴增既有廠區車電產能，新增產能會陸續開出。

仁寶印第安納州廠為2021年向同屬金仁寶集團的泰金寶收購，以就近服務客戶需求。

而仁寶去年7月才宣布前進波蘭設車電廠，為客戶生產資訊娛樂和 ECU（電子控制器）相關產品，預計今年5月完工啟用，波蘭新廠還未正式營運，仁寶就再宣布增資波蘭子公司，積極擴大歐洲車電生產基地，以因應當地客戶需求。

同時，在美國市場方面，仁寶考量美國總統川普上任後的新關稅政策，也持續考慮在北美新設伺服器生產基地，德州因電力基礎設施完善，為首選地點之一。仁寶總經理伯納多羅日前表示，大部分AI伺服器需求都來自美國，將以短、中、長期來做規劃，未來會在北美建置生產基地。

仁寶董事長陳瑞聰表示，隨著川普政府啟動新一波關稅政策，仁寶也積極評估如何因應局勢，這幾年也在越南積極擴充產能，目前在全球九個國家都有生產布局，以避開地緣政治與關稅風險。

仁寶 波蘭

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