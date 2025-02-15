美晶片補助可能生變 台積電會持續溝通、環球晶將申請補助

針對外電報導「晶片和科學法」補助獎勵可能生變，台積電（2330）昨（14）日表示，根據協議里程碑條款，去年第4季公司已收到15億美元晶片法案撥款，公司也持續與美國政府保持溝通。

環球晶董事長徐秀蘭昨天表示，目前沒收到任何晶片法案相關補助要改變的通知。農曆新年期間，確實美國政府曾一度想凍結補助，但幾天後又因為法院宣布相關措施不合法已收回成命。該公司已快達到第一個里程碑，屆時將遞交補助申請。

美國商務部去年11月15日時公布核可台積電66億美元補助。根據相關協議，台積電將分階段取得款項。此外，去年12月中，環球晶也宣布，將獲來自美國商務部的直接補助，最高達4.06億美元，另外還有美國國稅局提供25％稅收抵免。

台積電規畫在美國亞利桑那州設立三座晶圓廠。針對外電報導晶片法補助相關可能變化，台積電強調，公司將持續與美國政府溝通。

環球晶上述4.06億美元補助，是支持其興建德州12吋新廠及密蘇里廠新增12吋絕緣層上覆矽晶圓產能的投資計畫。美國商務部將根據設定里程碑達成情況，數年內分次發放上述補助。

徐秀蘭表示，如果最後晶片法案相關規定有修改，環球晶因此受影響，是否進行後續投資就要重新計算，如考量美國市場可承受價格，或產能放在台灣再加上關稅，何者有利要重新評估，但目前按照原定計畫進行。