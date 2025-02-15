美晶片補貼恐生變 牽動台積電、環球晶

美國總統川普13日再度點名台灣搶走美國晶片生意，還說，如果晶片不回到美國生產，「美國不會很開心」。另外，知情人士透露，白宮正在尋求重新談判「晶片與科學法」，且暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款，可能影響環球晶（6488）、台積電等台廠可拿到的補貼。

川普表示，除了少部分晶片在南韓製造，現在幾乎所有晶片都在台灣製造，台灣搶走所有美國的晶片生意；他說，美國有英特爾等晶片公司，他們過去成績非常好，後來生意卻被搶走，美國想要拿回那些生意。

川普說，美國想要晶片產業移回美國，如果不這麼做，美國不會很開心。

另外，路透引述兩名知情人士說法報導，白宮正尋求重新談判「晶片與科學法」，並暗示將推遲近期一些半導體補貼。該法案原希望透過390億美元補貼，提振美國半導體生產。

消息人士說，華盛頓當局計畫在評估和調整當前要求後，重新協商部分協議，但目前不清楚可能調整的程度、對既定協議的影響，也不清楚是否已採取行動。

知情人士表示，川普的白宮對於支持390億美元「晶片與科學法」產業補貼的許多條款感到擔憂。這些條款還有附加條款，包括前總統拜登政府在合約中增加的要求，如受惠公司必須雇用工會勞工興建工廠，並為工廠勞工提供可負擔的托兒服務。

獲得晶片法補貼的許多企業，包括英特爾、台積電、三星電子和SK海力士，都在中國有主要生產廠房。英特爾對此拒絕置評。該公司先前揭露，已依據晶片法收到兩筆總計22億美元的資金。

該法案的每個受惠公司，其條款和里程碑都不同。

美國半導體產業協會（SIA）已開始詢問會員如何改進相關計畫。但SIA負責政府事務的副會長David Isaacs表示：「重要的是，製造業獎勵措施和研究計畫都能不受干擾地推動，我們隨時準備與商務部長提名人盧特尼克及川普政府的其他成員合作，簡化計畫內的要求，實現我們加強美國在晶片技術領域領導地位的共同目標。」