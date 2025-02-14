仁寶砸9.8億參與2子公司現增 傳為川普新政、強攻車用

代工大廠仁寶（2324）14日發布重訊宣布，董事會近日已正式通過參與2子公司合計3,000萬美元（約合新台幣9.8億元）之現增案。根據重訊內容顯示，這次分別以2,000萬美元參與子公司CGS Technology波蘭廠的現金增資，並再以1,000萬美元現金增資美國印第安納子公司CIN，此番參與現增的目的或用途，公司僅註明「長期投資」，不過外界預估，團隊應該是為因應川普上任後，可能發生的地緣政治變化。

據悉，仁寶去年就已公告，取得波蘭Czeladź市Silesian省三筆土地，總面積約3.2萬平方公尺，投資總金額為波蘭茲羅提961.65萬元（約新台幣7,770萬元），而仁寶當時也公告，團隊因應業務發展與營運需求，將再投入總金額約1,228.7萬歐元（約新台幣4.31億元），在波蘭自地委建新廠。據悉，團隊前往波蘭設廠，主要是要將該產線專門用來瞄準客戶車電客戶的需求，預計今年第2季完工，並於年底啟動試產，最快從2026年起貢獻營收。

事實上，仁寶在「車用電子」領域布局多年，旗下主力客戶包括賓士、BMW等，而主力產品則包括ADAS（先進駕駛輔助系統）、ECU等，目前集團在美國用以布局車用市場的廠區，為2021年向集團夥伴泰金寶收購的印第安納州廠區，而該廠區不僅通過 IATF16949 汽車業品質管理系統認證，也擁有絕佳的地理位置優勢。

對此，由於該州境內擁有眾多日系及美系汽車相關車廠聚落，能讓團隊就近直接提供現有客戶工程設計支援、製造服務，也讓仁寶車用團隊較競爭對手，更具深厚的底氣及競爭優勢。此外，該廠區距離美國密西根車廠重鎮底特律（Detroit）車程僅約需 4.5 小時，交通也相對便捷許多。

仁寶也透露，美國廠區持續落實在「先進技術」、「社區參與」、「永續發展」、「以客戶為中心的解決方案」、「員工發展」五大方向的布局，也讓團隊在包括先進的製造能力、創新的研發、高效的供應鏈管理、嚴格的品質控制、可持續的實踐、熟練的勞動力以及以客戶為中心等關鍵方面繳出出色表現。這些優勢使仁寶能夠提供高品質、客製化的解決方案，滿足客戶不斷變化的需求，使他們有別於其他合約製造商。