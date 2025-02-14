免費「AI算力服務」上線！投入成本驟降、申請3月7日截止
為加速人工智慧（AI）技術創新應用，數發部數產署積極推動「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」，並於14日宣布，「AI算力服務」正式上線！預計將提供給國內廣大的資服業者，最為可靠的AI算力服務，並降低業者與數位新創，投入在訓練AI模型的成本門檻，進一步推動台灣AI產業發展。數產署提醒，114 年第一梯次申請已於2月7日開放受理，請有興趣的業者儘早申請。
降低AI模型研發門檻 提升產業創新動能
數發部數產署提供算力支援，協助資服業者進行AI模型訓練，不僅加速開發AI應用服務，還能降低成本，讓資訊服務業者更快速發展創新應用服務並推向市場。113年已提供60家資服業者與數位新創使用算力平台，發展多元應用如胸腔X光影像病灶偵測AI訓練、AI(國語、台語、英語)混合語言辨識、AI輔助智慧教學系統。
首場說明會吸引百家企業參與共同探索AI應用新機遇
數發部數產署13日舉辦第一梯次AI算力申請說明會，約50到60人出席參與，線上與會者更達到233人，現場說明申請流程、審查機制及使用規範，協助業者掌握申請機會、順利獲取AI算力資源。會中並邀請去年獲選使用公建算力的企業代表分享應用成果與計畫亮點，透過實體討論與線上互動，與會者踴躍提問，展現業界對AI技術落地與產業合作的高度關注。
對此，數發部數產署期望，透過AI算力平台，協助台灣企業掌握AI發展機遇，加速AI技術應用，為台灣數位經濟注入新動能。而數產署也再次提醒，這次開放申請的時間為114年2月7日起至114年3月7日17時截止，只要是國內依法登記成立之獨資、合夥、有限合夥事業或公司皆可申請，不過申請方式則僅接受線上申請，須使用「工商憑證」進行驗證與送件。
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