緯創新竹擴產「求才若渴」 再推2育苗計畫助接軌職場
代工大廠緯創（3231）主要負責製造「高毛利AI伺服器基板」以及負責系統組裝的產線，都落腳在新竹地區，包括現有的湖口廠區以及竹科新安廠區，這兩處同時也是緯創主要用來支應輝達（NVIDIA）GB200龐大訂單的所在，不過隨著市場需求的不斷增長，所需的人手數量也直線上升；而團隊為化解人才短缺的危機，宣布啟動「竹夢緯創實習計劃」，期許每位學子都透過此類育苗計畫，找到屬於自己的職涯方向，進一步解決市場上人力不足的問題。
面對源源不斷的伺服器訂單，緯創近兩年來也多次的啟動擴產計劃，目前包括湖口、竹北、墨西哥等已陸續有新產能開出，新竹地區作為緯創生產伺服器的一大據點，也是集團擴產的主要目標之一。為再增加旗下「人力資源」，團隊日前也決議砸下近31億元，於竹北地區新建一座「ＡI智慧園區」暨全球營運總部，而該新建工程預計在本季內完工落成。根據集團營運規劃，屆時總部園區內將涵蓋「AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部」等單位，預期所需的人力也將再擴大。
對此，緯創集團近年除了在整體規模方面不斷擴大外，團隊也持續、積極的提升整體競爭力，持續完善人才培育機制，營造多元共融環境，更鼓勵年輕世代勇於挑戰跨域到跨國的歷練，並在過程中累積專業技術與人脈，再透過親身實踐來掌握自己的優勢，描繪出理想的職涯發展。「竹夢緯創實習計劃」舉辦至今已完成四個梯次，本次登場的則是第五屆實習計劃，而「竹夢緯創」主打學生實習職缺，透過為期四個月的計劃內容，實際帶領企業實習生們一步一步成長茁壯，學習業內技術、建立自信與專業。
事實上，緯創為吸引各界優秀專業人才，已於各方面著手、積極訂定各項多元招募計畫，透過包含求職平台、社群媒體、校園徵才活動、產學合作與實習、獵才顧問等不同平台廣納潛力人才，期盼能藉此提升自身產能。緯創每年會有兩大實習機會，分別是「未來之星」與「竹夢緯創」，而團隊建立此類「育苗計劃」，主要是期盼能從校園著手，透過從源頭開始提早培育、帶領實習小種子順利地與職場接軌，進一步化解科技界面臨的人才缺口。
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