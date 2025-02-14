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去年第4季電腦資訊服務業營業額1,745億 歷年單季新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部統計處14日發布2024年第4季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額統計，三行業營業額皆創歷年單季新高。

2024年第4季電腦及資訊服務業營業額1,745億元，為歷年單季新高，年增5.3%，其中電腦程式設計業1,258億元，年增4.0%，主因系統整合建置及軟硬體設備等服務需求增加所致；資訊服務業487億元，受惠於應用軟體及雲端設備服務接案量成長，營收年增8.9%。

2024年第4季專業技術服務業營業額1,211億元，為歷年單季新高，年增1.9%，其中管理顧問業364億元，年增8.1%，主因企業經營及財務管理等顧問諮詢業績活絡所致；廣告業及市場研究業575億元，年增0.4%，主因美妝及汽車等廣告接案量增加所致，惟房地產廣告需求減少，抵銷部分增幅；專門設計業245億元，年減3.0%，主因室內設計承攬業務下滑所致；攝影業27億元，年增3.4%，主因受惠商業及人像攝影等需求增加。

2024年第4季租賃業營業額437億元，為歷年單季新高，年增5.7%，其中機械設備租賃業119億元，主因工業、醫療等機械設備承租需求增加所致，年增7.7%；運輸工具租賃業294億元，主因受惠企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，拉升出租車業績，營收年增4.2%；個人及家庭用品租賃業24億元，年增14.5%，主因自行車租借服務據點擴增所致。

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