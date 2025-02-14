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廣達2025年「儲備幹部」招募啟動 拋5大稀有職缺引關注

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）近年積極衝刺AI領域，旗下搭載輝達GB200將在今年第1季出貨，再加上集團營收主力「通用伺服器」市場需求不斷增長，後市發展可期。公司14日宣布，啟動2025年儲備幹部招募計畫，招募對象涵蓋國內外大專院校畢業生，或兩年以下工作經驗新鮮人，此次開出的職缺，則包括市場分析(BD-MA)、專案管理/產品行銷(PM-MA)、業務開發(Sales-MA)、技術研發(EA-MA)、永續發展(ESG-MA)等，共計5項MA類型稀有職缺，立刻引起市場關注。

隨著AI熱潮響破天際，代工大廠廣達也透過旗下雲達搶進AI應用市場，而團隊也持續受AI伺服器市場利多輪動加持，繳出亮麗成績單。董事長林百里日前在旺年會上透露，AI伺服器市場受到強勁需求持續帶動，並在這兩年迎來了大潮，除了自己下了一些指導棋，最重要的還有同仁們不斷努力付出的心血。2025年是一個「禧」年，隨著旗下「AI超級電腦」今年正式出產後，他預期廣達2025年業績有望再創高峰。

面對龐大的市場需求及源源不斷的訂單，林百里也向台下與會的所有員工致敬一鞠躬，感謝在座所有員工的持續付出、努力打拚，而經營團隊為獎勵員工和留才需求，也在旺年會後宣布再度啟動「結構性調薪」，為旗下全體8職等以上的員工調薪3,000元，羨煞眾人。網路上也湧現大批民眾紛紛留言求「內推（內部推薦）」，期盼能替自己爭取到加入團隊的機會。

對此，廣達內部也啟動一系列的徵才計畫，包括MA儲備幹部計畫，廣達也向畢業生喊話，鼓勵即將畢業的學子們，勇於追求夢想，「若期盼自己找到一份充滿挑戰、能夠有許多學習與成長機會的工作？」就趕緊投遞履歷，一起加入廣達MA的行列吧！「若只是對在『科技業擔任儲備幹部』感到好奇？」團隊也已規劃在2月27日舉辦「MA線上說明會」。這次計畫的履歷收件時間，自即日起開始到3月19日截止，而新到任的員工預計報到日則是8月4日，這也代表將有大批專業人才於下半年進入旗下產線帶來強勁的挹注。

此外，這次廣達除了安排MA線上說明會外，還安排了實體的MA參訪茶會，邀請有興趣的人才前往現場、實際參訪，更進一步的認識廣達，實際跟現場人員聊聊看看自己是否合適；參訪茶會時間訂在3月11日，廣達呼籲對MA職缺有興趣的各位夥伴千萬別錯過機會，並且活動中將有「MA計畫介紹/廣達內部參訪/QA互動」等環節，誠摯的邀請大家一起來參加。而這次招募「不限科系」也希望吸引更多跨領域的人才加入，看得出集團在吸引人才方面煞費苦心。 

AI 伺服器 廣達

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