全球半導體民主供應鏈倡議 郭智輝：台美合作具效益
總統賴清德今天提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，經濟部長郭智輝表示，台美半導體產業合作互補，未來隨著業者赴海外布局投資，供應鏈韌性將會加強，也希望與美方多次溝通後，讓美國總統川普團隊成員了解台美合作具效益。
為因應時局，賴總統今天上午召開國安高層會議後指出，台灣將擴大對美投資與採購，促進雙邊貿易平衡，同時也會提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性且多元化的半導體供應。
郭智輝今天傍晚出席「台灣上市櫃公司協會」新春聯誼餐會受訪表示，日本、美國、歐盟都有非常多的民主供應鏈，主要為加強韌性，過去台灣供應鏈不夠具有國際韌性，隨著業者前往海外布局，供應鏈韌性將會加強。
至於川普（Donald Trump）認為台灣偷走美國半導體產業，郭智輝表示，台灣和美國在半導體和科技產業互補，美國專長設計、品牌和通路等，台灣廠商則擅長晶圓製造。
媒體詢問，賴總統提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，這項提議是否已先與美國政府溝通。郭智輝表示，經濟部已派次長江文若赴美國溝通，希望多次溝通後，相信會讓川普團隊成員能夠了解台灣和美國可以共同合作，並且能夠創造效益。
郭智輝致詞表示，川普關稅等政策將加速供應鏈重組，以及台廠海外布局變化，經濟部已經成立專案小組，並將於美國成立投資貿易服務中心，協助台廠赴美投資，目前也已舉辦4場產業座談話，確保企業在變局中穩健發展。
為推動中小企業振興，郭智輝表示，今年準備投入百億以上資源，目標為2028年台灣的國民所得達到4萬美元。因應總統賴清德期盼，他也向現場企業喊話，希望有賺錢的企業替員工加薪4%以上，替職員在公司內部準備托嬰中心，以及大型企業可以為年輕職員提供宿舍。
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