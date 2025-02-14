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上銀義大利總部年底完工 可滿足義大利及東南歐成長需求
市場布局，上銀（2049）14日宣布，義大利新總部已於去年12月啟動5,200坪新廠建設，預計今年底完工啟用，可滿足義大利及東南歐市場的成長需求，未來進一步成為歐洲技術創新中心，推動精密傳動與機電整合解決方案的發展。
另外，上銀HIWIN產品也首次納入義大利權威工程技術參考書《Vademecum for Designers and Technicians》第24版。上銀布局全球，尤其在歐洲市場耕耘多年，如今已是歐洲傳動科技產業的領先者。
上銀指出，HIWIN產品的收錄，不僅代表技術權威的肯定，更象徵公司技術、規格、品質已成為歐洲市場的重要標準，進一步印證HIWIN在世界傳動、控制與機電整合領域的領導地位。
上銀表示，義大利工程師手冊涵蓋最新技術規範、設計標準與工程應用指引，是義大利工程師、技術專家與學術界的重要技術參考書。
此次收錄至《Vademecum工程師手冊》的產品，涵蓋了精密智慧型i4.0滾珠螺桿、線性滑軌、單軸模組、線性馬達、直驅馬達及Torque Motor迴轉工作台。
此外，上銀於2024年亦榮登義大利機械公會發布的傳動元件市場排名榜首，打敗義大利本土製造商及來自德國、日本的同業。
上銀說，這項榮譽不僅象徵上銀在滾珠螺桿、線性滑軌等核心技術上的突破，更確立HIWIN在歐洲市場的領導地位，推動精密製造技術的升級。
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